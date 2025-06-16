Зеленський обговорить з Трампом оборонний пакет, який Україна готова купити
Президент України Володимир Зеленський заявив, що однією з тем його зустрічі з президентом США Дональдом Трампом на полях саміту G7 буде оборонний пакет, який Київ готовий купити.
Про це він сказав під час спільної пресконференції з федеральним президентом Австрії Александером Ван дер Белленом, передає Укрінформ.
"Ми не говоримо сьогодні з Америкою про нову допомогу. Дійсно, одне з питань, які я буду обговорювати з президентом Трампом на зустрічі, стосується оборонного пакету, який Україна готова купити. І ми будемо це з ним проговорювати. Я впевнений, що у нас буде така можливість, принаймні, я розраховую на це", – заявив Зеленський.
Нагадаємо, що сьогодні, 16 червня, глава держави Зеленський прибув до Відня.
А раніше ми писали, що Трамп і Зеленський зустрінуться на саміті G7.