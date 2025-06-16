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Зеленський обговорить з Трампом оборонний пакет, який Україна готова купити

16 червня 2025, 18:49
Зеленський обговорить з Трампом оборонний пакет, який Україна готова купити
джерело president.gov.ua
Саміт G7 стартує сьогодні у Канаді.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що однією з тем його зустрічі з президентом США Дональдом Трампом на полях саміту G7 буде оборонний пакет, який Київ готовий купити.

Про це він сказав під час спільної пресконференції з федеральним президентом Австрії Александером Ван дер Белленом, передає Укрінформ.

"Ми не говоримо сьогодні з Америкою про нову допомогу. Дійсно, одне з питань, які я буду обговорювати з президентом Трампом на зустрічі, стосується оборонного пакету, який Україна готова купити. І ми будемо це з ним проговорювати. Я впевнений, що у нас буде така можливість, принаймні, я розраховую на це", – заявив Зеленський.

Нагадаємо, що сьогодні, 16 червня, глава держави Зеленський прибув до Відня.

А раніше ми писали, що Трамп і Зеленський зустрінуться на саміті G7

 
Дональд ТрампВолодимир Зеленський

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