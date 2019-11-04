Зеленський за два роки 13 разів злітав до Женеви і Тель-Авіва, де проживає Коломойський, - Схеми

Андрій Богдан відмовився говорити про причини відвідування Женеви і Тель-Авіва в компанії Зеленського, посилаючись на те, що це "його приватне життя".

Тільки з лютого 2017 року Володимир Зеленський щонайменше 13 разів літав до Женеви і Тель-Авіва, де живе олігарх Ігор Коломойський. Причому, в кожній другій поїздці Зеленського супроводжував юрист олігарха Андрій Богдан.

Андрій Богдан є головним юридичним радником кампанії Зеленського на виборах президента. У грудні 2018 року до них також приєднався глава партії "Слуга народу" Іван Баканов, йдеться в програмі розслідувань "Схеми: корупція в деталях".

Також журналісти зазначають, що Зеленський протягом цього часу неодноразово літав на приватних літаках разом з бізнес-партнерами олігарха - Геннадієм Боголюбовим, братами Ігорем і Григорієм Суркісом, Тимуром Миндичем.

Олігарх Ігор Коломойський в телефонному коментарі "Схемам" спочатку повідомив, що Зеленський дійсно літав до нього на день народження в Женеву в лютому 2018 року. А на уточнення, чи була це їхня остання зустріч, олігарх додав: "як на мене, так. Ви коли починаєте, ставите запитання, як слідчий, то я починаю вагатись. Ну, може, де і перетнувся, але чорт його знає. Ну так цілеспрямованих зустрічей якихось немає. Ну тим більше, ми ж розуміли, що вже почалася політична історія, тому всі ці зв'язки, які його компрометують, нам не потрібні", - сказав Ігор Коломойський.



Фото: Схеми

Сам Андрій Богдан відмовився говорити про причини відвідування Женеви і Тель-Авіва в компанії Зеленського, посилаючись на те, що це "його приватне життя".

Отримати пояснення Зеленського про причини частих перельотів в Тель-Авів і Женеву з юристом олігарха не вдалося.

31 грудня 2018 року актор і співзасновник "Студії Квартал 95" Володимир Зеленський публічно оголосив, що візьме участь у наступних виборах президента України.

Партія "Слуга народу" була зареєстрована під цією назвою наприкінці 2017 року.

Нагадаємо, щоуУ штабі Володимира Зеленського запевняють, що адвокат олігарха Ігоря Коломойського Андрій Богдан, який працює у штабі кандидата у президенти, не впливає на його погляди.