Зеленський закликає провести "нормандську зустріч" швидше, через загибель чотирьох бійців на Донбасі

До зустрічі мають безпосередній стосунок Еммануель Макрон, Ангела Меркель та Володимир Путін.

"Четверо українських військових загинули біля Павлополя від обстрілів з ручного протитанкового гранатомета. Хлібне перемир’я тривало 17 днів. Сьогоднішній інцидент спрямований на підрив не тільки цього перемир’я, але й переговорного процесу в цілому. Україна щиро прагне миру. І наше прагнення незмінне. Сьогодні весь світ побачив, хто саме миру не хоче", - повідомив Володимир Зеленський у Facebook, йдеться в "УП".

"Саме тому я закликаю лідерів країн-учасниць Нормандського переговорного формату – Еммануеля Макрона, Ангелу Меркель та Володимира Путіна – якомога швидше зібратися для відновлення перемовин", - додав він.

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський сподівається, що через одну зустріч у "нормандському форматі" зустрінуться вже самі лідери України, Німеччини, Франції та Росії.

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