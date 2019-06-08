Зеленський закликає провести "нормандську зустріч" швидше, через загибель чотирьох бійців на Донбасі
"Четверо українських військових загинули біля Павлополя від обстрілів з ручного протитанкового гранатомета. Хлібне перемир’я тривало 17 днів. Сьогоднішній інцидент спрямований на підрив не тільки цього перемир’я, але й переговорного процесу в цілому. Україна щиро прагне миру. І наше прагнення незмінне. Сьогодні весь світ побачив, хто саме миру не хоче", - повідомив Володимир Зеленський у Facebook, йдеться в "УП".
"Саме тому я закликаю лідерів країн-учасниць Нормандського переговорного формату – Еммануеля Макрона, Ангелу Меркель та Володимира Путіна – якомога швидше зібратися для відновлення перемовин", - додав він.
Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський сподівається, що через одну зустріч у "нормандському форматі" зустрінуться вже самі лідери України, Німеччини, Франції та Росії.
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