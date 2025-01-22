Зеленський закликав Азербайджан "тиснути на рф, щоб змусити говорити правду" щодо авіатрощі літака AZAL

Президент Азербайджану розповів про перебіг розслідування, зокрема про обставини, які вже вдалося встановити.

У Давосі відбулася зустріч президента Володимира Зеленського та президента Азербайджану Ільхама Алієва.

Про це повідомив Офіс президента України.

Зеленський іще раз висловив співчуття Ільхаму Алієву та всьому народові Азербайджану у зв’язку з катастрофою літака "Азербайджанських авіаліній" (AZAL) та загибеллю людей.

“Докази з місця трагедії очевидні, важливо тиснути на росію, щоб змусити її говорити правду”, – йдеться у повідомленні.

Президент Азербайджану розповів про перебіг розслідування, зокрема про обставини, які вже вдалося встановити.