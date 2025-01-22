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Зеленський закликав Азербайджан "тиснути на рф, щоб змусити говорити правду" щодо авіатрощі літака AZAL

22 січня 2025, 13:55
Зеленський закликав Азербайджан
фото: Офіс президента України
Президент Азербайджану розповів про перебіг розслідування, зокрема про обставини, які вже вдалося встановити.
У Давосі відбулася зустріч президента Володимира Зеленського та президента Азербайджану Ільхама Алієва.
 
Про це повідомив Офіс президента України. 
 
Зеленський іще раз висловив співчуття Ільхаму Алієву та всьому народові Азербайджану у зв’язку з катастрофою літака "Азербайджанських авіаліній" (AZAL) та загибеллю людей. 
 
Докази з місця трагедії очевидні, важливо тиснути на росію, щоб змусити її говорити правду”, – йдеться у повідомленні.
 
Президент Азербайджану розповів про перебіг розслідування, зокрема про обставини, які вже вдалося встановити.
 
Одна з ключових тем зустрічі – двосторонні відносини та їх розвиток у майбутньому, зокрема збільшення товарообігу між державами на перспективу, а також співпраця в енергетичній сфері.
 
Окремо Зеленський відзначив гуманітарну допомогу Україні, зокрема підтримку української енергетики, реалізацію програми з реабілітації дітей, які постраждали внаслідок російської агресії, а також допомогу з гуманітарним розмінуванням.
 
Крім того, азербайджанські компанії беруть участь у відбудові України та реалізують інвестиційні проєкти. Наша держава цінує готовність продовжувати їх, йдеться у повідомленні.

 

війна в УкраїніАзейбарджанросія окупанти

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