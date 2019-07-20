Зеленський закликав глав МВС, ГПУ, СБУ та Нацполіції доповісти про розслідування у справі Шеремета
Він наголосив, що українська спільнота вже давно має отримати відповідь на питання "Хто вбив Павла?", повідомляє "Громадське".
"Розкриття вбивства Павла Шеремета попередній Президент та правоохоронні органи називали "справою честі". Минуло 3 роки. Питань залишається більше, ніж відповідей. 23 липня прошу зібратися генерального прокурора, міністра внутрішніх справ, голову Національної поліції та голову СБУ й доповісти про хід розслідування", - зазначив Зеленський.
Останній публічний звіт щодо розслідування вбивства Павла був 17 лютого 2017 року.
Нагадаємо, що 20 липня вранці в результаті вибуху автомобіля загинув журналіст Павло Шеремет. За даними МВС, спрацював дистанційно керований вибуховий пристрій потужністю до 600 г у тротиловому еквіваленті. Автомобіль належав керівнику видання "Українська правда" Олені Притулі, якої в машині не було.
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