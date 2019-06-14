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Зеленський запевнив родини полонених моряків, що вони скоро повернуться в Україну

"Ми впевнені, що ті кроки, які ми зараз робимо, найближчим часом дадуть нам можливість повернути моряків"
Президент Володимир Зеленський впевнений, що захоплені Росією в Керченській протоці українські моряки скоро повернуться додому.
Зеленський запевнив родини полонених моряків, що вони скоро повернуться в Україну Фото: president.gov.ua

Зеленський наголосив, що тримає ситуацію на контролі і нагадав про рішення Міжнародного трибуналу ООН з морського права, за яким Росія має негайно звільнити 3 українських військово-морських кораблі та 24 членів їхніх екіпажів, повідомляє сайт президента.

"Ми впевнені, що ті кроки, які ми зараз робимо, найближчим часом дадуть нам можливість повернути моряків", - сказав Зеленський.

На зустрічі також йшлося про підтримку родин полонених моряків, зокрема про забезпечення їх житлом і про законопроект, який передбачає надання полоненим морякам статусу учасників бойових дій.

Президент зазначив, що чинний парламент не ухвалить законопроект, бо він «недієздатний», тому його розгляне вже новий склад Верховної Ради.

Нагадаємо, що ООН закликає Росію дотримуватися своїх зобов'язань у Криму та негайно звільнити українських моряків.

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14 06 2019 20:44
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