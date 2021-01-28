Зеленський затвердив стипендії та премії за найкращі результати ЗНО,за перемогу на учнівських олімпіадах

Уряд має передбачити кошти на ці виплати у держбюджеті

Президент Володимир Зеленський підписав указ про стипендії учасникам Зовнішнього незалежного оцінювання за найвищі бали, премії переможцям учнівських олімпіад та гранти на навчання за кордоном.

Так Зеленський хоче мотивувати учнів старатися й надалі. Згідно з указом, Кабмін має упродовж двох місяців розробити та затвердити порядки призначення та виплати цих стипендій, премій і грантів, повідомляє "Громадське".

Уряд має передбачити кошти на ці виплати у держбюджеті.

Наприкінці грудня Кабмін підготував проєкт указу президента, який передбачає заснування 20 щорічних премій, які будуть виплачуватимуться одноразово. Кожна премія становитиме 5 тисяч гривень. Гроші отримають учасники ЗНО, які набрали 200 балів із двох або більше предметів.

Це не єдина ініціатива, як підтримувати випускників. Так, 25 січня освітній комітет парламенту рекомендував Верховній Раді ухвалити постанову про виплати 100 тисяч гривень 30 найкращим випускникам за результатами ЗНО. Для цього сума балів із чотирьох ЗНО має бути від 790, а за один навчальний предмет має бути максимум - 200 балів.

Нагадаємо, що реєстрація на ЗНО-2021 розпочнеться 1 лютого