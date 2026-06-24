Зеленський заявив про зупинку роботи ретрансляторів для російських дронів в білорусі

Україна зафіксувала припинення роботи ретрансляторів у білорусі.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що ретранслятори на території Білорусі, які, за даними Києва, використовувалися росією для коригування ударів безпілотниками по Україні, більше не функціонують.

Про це він заявив під час спілкування з журналістами.

За словами президента, відповідну інформацію йому доповіли головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський та українська розвідка.

"За наявною інформацією, яку мені доповідав Головком, а також розвідка, з 22 червня відповідні ретранслятори припинили свою роботу на території білорусі. Чи демонтували їх, чи ні – поки що не знаю. Ми працюємо над цим питанням, я отримую щоденні доповіді. Але факт залишається фактом: на сьогодні ці ретранслятори не працюють", – сказав Зеленський.

Президент додав, що українська сторона продовжує стежити за ситуацією та уточнювати обставини припинення роботи обладнання.

Нагадаємо, 19 червня Зеленський закликав білоруську владу демонтувати ретранслятори, які, за твердженням України, використовувалися рф для наведення та коригування ударів дронами по українській території.

Раніше Україна дала білорусі тиждень на деескалацію біля кордону.