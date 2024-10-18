Зеленський заявив, що 50 мільярдів заморожених активів рф для України – це не репарації

Ці гроші почнуть надходити з початку 2025 року.

Володимир Зеленський повідомив, що $50 млрд, які Україна має отримати від партнерів за рахунок доходів від заморожених російських активів – це не репарації.

Про це український президент сказав у розмові з журналістами українських телеканалів 18 жовтня.

"Це не заміщення репарацій. Це справедливе використання частини російських активів. На що ми можемо їх витрачати – ось тут ми боролись. Мені здається, що тут у нас є справедливе розуміння партнерів", - зауважив Зеленський і додав, що ці гроші можна використати на виробництво зброї, а також для допомоги українцям.

Глава держави наголосив, що "у будь-якому випадку Україна буде вимагати репарації".

Щодо $50 млрд, то вони почнуть надходити з початку 2025 року, повідомив Зеленський.