Зеленський заявив, що 50 мільярдів заморожених активів рф для України – це не репарації
18 жовтня 2024, 21:55
Ці гроші почнуть надходити з початку 2025 року.
Володимир Зеленський повідомив, що $50 млрд, які Україна має отримати від партнерів за рахунок доходів від заморожених російських активів – це не репарації.
Про це український президент сказав у розмові з журналістами українських телеканалів 18 жовтня.
"Це не заміщення репарацій. Це справедливе використання частини російських активів. На що ми можемо їх витрачати – ось тут ми боролись. Мені здається, що тут у нас є справедливе розуміння партнерів", - зауважив Зеленський і додав, що ці гроші можна використати на виробництво зброї, а також для допомоги українцям.
Глава держави наголосив, що "у будь-якому випадку Україна буде вимагати репарації".
Щодо $50 млрд, то вони почнуть надходити з початку 2025 року, повідомив Зеленський.