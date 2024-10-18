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Зеленський заявив, що 50 мільярдів заморожених активів рф для України – це не репарації

18 жовтня 2024, 21:55
Зеленський заявив, що 50 мільярдів заморожених активів рф для України – це не репарації
Ці гроші почнуть надходити з початку 2025 року.
Володимир Зеленський повідомив, що $50 млрд, які Україна має отримати від партнерів за рахунок доходів від заморожених російських активів – це не репарації.
 
Про це український президент сказав у розмові з журналістами українських телеканалів 18 жовтня.
 
"Це не заміщення репарацій. Це справедливе використання частини російських активів. На що ми можемо їх витрачати – ось тут ми боролись. Мені здається, що тут у нас є справедливе розуміння партнерів", - зауважив Зеленський і додав, що ці гроші можна використати на виробництво зброї, а також для допомоги українцям.
 
Глава держави наголосив, що "у будь-якому випадку Україна буде вимагати репарації". 
 
Щодо $50 млрд, то вони почнуть надходити з початку 2025 року, повідомив Зеленський.
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