Зеленський заявив, що ситуація на полі бою "створює можливість" закінчити війну в 2025 році – Reuters

В наступні 3 місяці у нас є шанс рухати речі до миру та тривалої стабільності.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що бойова ситуація "створює можливість" вжити заходів для припинення війни в Україні не пізніше 2025 року.

Про це повідомляє агенція Reuters.

"У жовтні, листопаді та грудні у нас є шанс рухати речі до миру та тривалої стабільності. Ситуація на полі бою створює можливість зробити цей вибір – вибір для рішучих дій, щоб припинити війну не пізніше 2025 року", - сказав він на Саміті Україна-Південно-Східна Європа в Дубровнику.

Нагадаємо, що вчора, 9 жовтня, Зеленський прибув у Хорватію, де візьме участь у саміті.

Крім того, Зеленський підписав з прем’єром Хорватії угоду про довгострокову підтримку і співпрацю.