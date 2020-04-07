Зеленський заявив, що тиску на НБУ не було та він не бачить ризиків девальвації гривні

Керівники банків, з якими він зустрічався, не бачать жодних ризиків, пов'язаних з відставкою голови НБУ

"Всі достатньо спокійно сприймають звільнення голови Нацбанку. Всі не бачать якихось ризиків. Всі багато разів казали, що долар завтра буде 100 гривень. Я думаю, що це якась фантастика", - сказав президент.

Президент Володимир Зеленський заявив, що тиску на голову НБУ з Офісу президента не було та він не бачить ризиків щодо девальвації гривні, повідомляє "Економічна правда".

"Я вам скажу відверто, ви можете його особисто запитати: чи був тиск з Офісу президента? Мені здається, що вже запитували журналісти та отримали відповідь, що ні", - сказав президент.

Зеленський додав, що у нього зі Смолієм були "реально дуже непогані не тільки на професійному, а й на людському рівні, стосунки".

За його словами, керівники банків, з якими він зустрічався, не бачать жодних ризиків, пов'язаних з відставкою голови НБУ.

"Всі достатньо спокійно сприймають звільнення голови Нацбанку. Всі не бачать якихось ризиків. Всі багато разів казали, що долар завтра буде 100 гривень. Я думаю, що це якась фантастика", - сказав президент.

Нагадаємо, що Смолій пояснив, хто створював "системний політичний тиск" на Нацбанк