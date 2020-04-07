Зеленський заявив, що тиску на НБУ не було та він не бачить ризиків девальвації гривні
Президент Володимир Зеленський заявив, що тиску на голову НБУ з Офісу президента не було та він не бачить ризиків щодо девальвації гривні, повідомляє "Економічна правда".
"Я вам скажу відверто, ви можете його особисто запитати: чи був тиск з Офісу президента? Мені здається, що вже запитували журналісти та отримали відповідь, що ні", - сказав президент.
Зеленський додав, що у нього зі Смолієм були "реально дуже непогані не тільки на професійному, а й на людському рівні, стосунки".
За його словами, керівники банків, з якими він зустрічався, не бачать жодних ризиків, пов'язаних з відставкою голови НБУ.
"Всі достатньо спокійно сприймають звільнення голови Нацбанку. Всі не бачать якихось ризиків. Всі багато разів казали, що долар завтра буде 100 гривень. Я думаю, що це якась фантастика", - сказав президент.
Нагадаємо, що Смолій пояснив, хто створював "системний політичний тиск" на Нацбанк
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