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Зеленський заявив, що йому не надходили пропозиції від Китаю про переговори з Сі Цзіньпінем

25 березня 2023, 11:05
Зеленський заявив, що йому не надходили пропозиції від Китаю про переговори з Сі Цзіньпінем
Володимир Зеленський
Президент звернувся до Пекіна з проханням про співпрацю за мирним планом, запропонованим українською стороною, та проведення зустрічі на найвищому рівні.

Президент України Володимир Зеленський не отримував пропозицій щодо переговорів з лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

Про це глава держави заявив в інтерв'ю японському виданню The Yomiuri Shimbun.

За слова Зеленського, Київ передав дипломатичними каналами Пекіну інформацію про бажання провести такий діалог.

Зазначається, президент скептично поставився поставився до пропозиції Китаю з 12 пунктів, заявивши, що на перше місце треба поставити "повагу суверенітету і територіальної цілісності".

"Я не отримував пропозиції від Китаю бути посередником. Мені не надходила пропозиція зустрітися. Але я по дипломатичних каналах дав прямі повідомлення, що хочу поговорити з лідером Китаю Сі Цзіньпіном", - заявив Зеленський в інтерв'ю японському виданню The Yomiuri Shimbun.

Раніше глава Китаю Сі Цзіньпін проігнорував прохання президента США Джо Байдена про телефонну розмову.

ПекінСі Цзіньпінзеленськийвійна в Українімирний план

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