Зеленський зустрінеться з лідерами ЄС і НАТО у Брюсселі для координації підтримки України

На зустрічі мають обговорити план дій на найближчі місяці.

Президент України Володимир Зеленський у середу, 18 грудня, зустрінеться з лідерами Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії, Польщі, а також НАТО і ЄС у Брюсселі. Основною темою стане підтримка України у війні з росією.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на власні джерела.

Захід відбудеться в умовах невизначеності щодо майбутньої політики Сполучених Штатів щодо війни в Україні. Це питання стало актуальним через зміни американської адміністрації в січні, коли Дональд Трамп повернеться у Білий дім. США наразі залишаються найбільшим донором військової та фінансової підтримки України.

Український президент та частина європейських лідерів закликали до рішучіших дій, включно з можливим розгортанням європейських військ в Україні. Це, на їхню думку, могло б стати дієвим механізмом стримування агресії росії після потенційного припинення вогню.

Джерела повідомляють, що зустріч носитиме переважно політичний характер і не передбачає ухвалення конкретних рішень. Її метою є координація дій та обговорення стратегії на найближчі тижні та місяці.

Зустріч відбудеться у той самий день, коли лідери країн НАТО зберуться в Брюсселі для участі в саміті ЄС і країн Західних Балкан. У рамках зустрічі планується спільна нарада, а також серія двосторонніх переговорів за участю Зеленського.

Нагадаємо, Трамп зустрівся із Зеленським та президентом Франції Еммануелем Макроном у Парижі 7 грудня. Після зустрічі обраний президент США заявив, що росії та Україні необхідно негайно припинити вогонь та почати переговори.