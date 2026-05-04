Зеленський зустрівся з Фіцо: обговорили співпрацю та підтримку вступу України до ЄС

04 травня 2026, 15:01
president.gov.ua
Також йшлося про взаємні візити до Києва та Братислави.

Президент Володимир Зеленський на полях Європейської політичної спільноти в Єревані зустрівся з прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо.

Голова держави розповів, які теми обговорювали на зустрічі.

"Зустрівся в Єревані з премʼєр-міністром Словаччини Робертом Фіцо. Україна відкрита до конструктивного діалогу зі Словаччиною і зацікавлена в розвитку сильних відносин. Ми обговорили співпрацю в різних сферах та проведення засідання урядів у форматі міжурядової комісії найближчим часом. Говорили про обмін візитами до Києва та Братислави – домовилися, що команди працюватимуть над графіком", – зазначив Зеленський.

За його словами, з Фіцо також поговорили про вступ України до ЄС. За версією Зеленського, Словаччина підтримує членство нашої держави в Євросоюзі, і готова допомагати на шляху до вступу.

Нещодавно Зеленський провів з Фіцо телефонну розмову. Під час неї він запросив його до Києва та подякував за запрошення відвідати Братиславу. Після цієї розмови глава держави зазначив, що позиція політика щодо євроінтеграції України змінилася. 

