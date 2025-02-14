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Зеленський зустрівся з президентом Євроради і президенткою Єврокомісії: про що говорили

14 лютого 2025, 19:28
Зеленський зустрівся з президентом Євроради і президенткою Єврокомісії: про що говорили
https://t.me/V_Zelenskiy_official
Глава держави підкреслив важливість тиску на рф і подальші санкції проти кремля.

Сьогодні, 14 лютого, на полях Мюнхенської безпекової конференції президент України Володимир Зеленський зустрівся з Президентом Європейської ради Антоніу Коштою та Президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. 

Про це президент України написав в Telegram-каналі

"Координація спільних зусиль, 16-й пакет санкцій проти росії, прогрес переговорів про вступ України до ЄС – теми нашої зустрічі з Президентом Європейської ради Антоніу Коштою та Президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн у Мюнхені", - йдеться в дописі. 

За словами Зеленського, майбутнє європейської безпеки вирішується зараз в Україні. 

"Зараз той час, коли дуже важливо координувати спільні зусилля для наближення справедливого й тривалого миру. А також важливо посилювати санкційний тиск на рф. Наша держава розраховує, що 16-й пакет санкцій ЄС суттєво обмежить здатність росії продовжувати фінансування війни", - написав він. 

Зеленський також подякував за всю підтримку України та українців. 

Також сьогодні, 14 лютого, на Мюнхенській безпековій конференції Зеленський зустрівся з двопартійною делегацією Сенату США.

 

РосіясанкціїЄвросоюзвійна в Україні

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