Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Зеленський звернувся до Порошенка і порадив не перетворюватися на шоумена, - ВІДЕО

"Шоумен може стати президентом, а президент, який став шоуменом, - це прикро"
Кандидат у президенти Володимир Зеленський порадив своєму суперникові по другому туру, чинному президенту Петрові Порошенку працювати, а не перетворюватися на "шоумена".
Зеленський звернувся до Порошенка і порадив не перетворюватися на шоумена, - ВІДЕО Фото: interfax.com.ua

"Пане Порошенко, я дуже хочу, щоб ви від "я почув" перейшли до "я зроблю". А саме: посадили вбивць Катерини Гандзюк, посадили Свинарчуків [Гладковських] і згадали про те, про що ви забули - про наших полонених моряків, які зараз сидять за ґратами і чекають, поки ви набігаєтеся по каналах у пошуках Зеленського, наздаєтеся аналізів і накричитеся на стадіоні", - сказав Зеленський у новому відео, яке оприлюднено в його соцмережах.

"Тому що шоумен може стати президентом, а президент, який став шоуменом, - це прикро", - сказав Зеленський.

Він знову повторив, що розраховує на дебати 19 квітня.

Нагадаємо, Порошенко 14 квітня організував проведення дебатів на НСК "Олімпійський", проте Зеленський так і не з'явився. Опонент чинного глави держави наполягає на дебатах на стадіоні 19 квітня, проте Порошенко планує в цей день прийти в студію Суспільного, як того вимагає закон. В цей день він готовий прийти і на стадіон, але не в час, передбачений для дебатів на Суспільному.

Під час спілкування з пресою на "Олімпійському" президент пояснив, чому на білбордах на його підтримку він зображений навпроти президента Росії Володимира Путіна. Відповідаючи на питання Громадського, він наголосив, що не порівнює свого опонента на виборах Володимира Зеленського із російським президентом.

Також глава держави заявив, що він єдиний політичний діяч в історії України, який передав свій бізнес у довірчу власність.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

15 04 2019 12:57
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Як кандидати в президенти ставляться до прав ЛГБТ?

Як кандидати в президенти ставляться до прав ЛГБТ?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.