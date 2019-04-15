Зеленський звернувся до Порошенка і порадив не перетворюватися на шоумена, - ВІДЕО

Кандидат у президенти Володимир Зеленський порадив своєму суперникові по другому туру, чинному президенту Петрові Порошенку працювати, а не перетворюватися на "шоумена".

"Пане Порошенко, я дуже хочу, щоб ви від "я почув" перейшли до "я зроблю". А саме: посадили вбивць Катерини Гандзюк, посадили Свинарчуків [Гладковських] і згадали про те, про що ви забули - про наших полонених моряків, які зараз сидять за ґратами і чекають, поки ви набігаєтеся по каналах у пошуках Зеленського, наздаєтеся аналізів і накричитеся на стадіоні", - сказав Зеленський у новому відео, яке оприлюднено в його соцмережах.

"Тому що шоумен може стати президентом, а президент, який став шоуменом, - це прикро", - сказав Зеленський.

Він знову повторив, що розраховує на дебати 19 квітня.

Нагадаємо, Порошенко 14 квітня організував проведення дебатів на НСК "Олімпійський", проте Зеленський так і не з'явився. Опонент чинного глави держави наполягає на дебатах на стадіоні 19 квітня, проте Порошенко планує в цей день прийти в студію Суспільного, як того вимагає закон. В цей день він готовий прийти і на стадіон, але не в час, передбачений для дебатів на Суспільному.

Під час спілкування з пресою на "Олімпійському" президент пояснив, чому на білбордах на його підтримку він зображений навпроти президента Росії Володимира Путіна. Відповідаючи на питання Громадського, він наголосив, що не порівнює свого опонента на виборах Володимира Зеленського із російським президентом.

Також глава держави заявив, що він єдиний політичний діяч в історії України, який передав свій бізнес у довірчу власність.