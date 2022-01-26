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"Зелений" перехід до 2050 року коштуватиме Україні 15% ВВП

Дослідники оцінили, що капітальні витрати на енергетичні системи та землекористування під час переходу до кліматичної нейтральності становитимуть 275 трлн доларів
Трансформація на шляху до кліматичної нейтральності коштуватиме Україні 15% сумарного ВВП до 2050 року – така частка значно більше, ніж у розвинених країнах.
"Зелений" перехід до 2050 року коштуватиме Україні 15% ВВП Фото: Europe's Roadmap

Про це йдеться у звіті McKinsey, повідомляє "Економічна правда".

Дослідники оцінили, що капітальні витрати на енергетичні системи та землекористування під час переходу до кліматичної нейтральності становитимуть 275 трлн доларів. Тобто, глобальна економіка повинна в середньому витрачати 9,2 трлн доларів між 2021 та 2050 роками - на 3,5 трлн доларів більше, ніж зараз. 

При цьому 1 трлн доларів, що витрачаються сьогодні, повинні бути спрямовані на користь активів з низьким рівнем забруднення замість високого.

У результаті переходу світ може отримати близько 200 млн робочих місць, але втратити 185 млн, зауважують у McKinsey.

Аналітики прогнозують, що Україні та низці країн колишнього СНД доведеться витрачати щороку близько 0,6 трлн доларів на "зелений" перехід. Загальні витрати лише України до 2050 року становитимуть 15% її ВВП. 

Найбільше витрат потребуватиме енергоефективність - близько чверті з цих 0,6 трлн доларів. Ще 20% доведеться витратити на відмову від викопного палива, дещо менше - на енергетику.

Натомість найбільші витрати знадобляться у США, Європі та Китаї. Водночас для цих країн такі обсяги становитимуть лише 5,9% їхнього ВВП, а для України, Казахстану, Узбекистану та інших перехід обійдеться у 18% регіонального ВВП. 

У McKinsey зауважили, що країни з економікою,  що розвиваються, можуть зіткнутися з проблемами доступу до ринків капіталу. Це може бути особливо критичним, оскільки йдеться про інвестиції у технології з низьким рівнем викидів, які може бути складніше профінансувати.

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26 01 2022 10:20
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