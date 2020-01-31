Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Землетрус у горах Румунії поширився на територію Одещини без негативних наслідків

Звернень від громадян до ДСНС не надходило
"За даними Головного центру спеціального контролю Національного космічного агентства, 31 січня о 03:26 зареєстровано землетрус магнітудою 5,1 бала на території Румунії (гірський хребет Вранча), який поширився на територію Одеської області без негативних наслідків", - йдеться в повідомленні на офіційному сайті ДСНС у п'ятницю вранці.
Землетрус у горах Румунії поширився на територію Одещини без негативних наслідків Фото: ЕРА

Землетрус у горах Румунії поширився на територію Одеської області без негативних наслідків, повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"За даними Головного центру спеціального контролю Національного космічного агентства, 31 січня о 03:26 зареєстровано землетрус магнітудою 5,1 бала на території Румунії (гірський хребет Вранча), який поширився на територію Одеської області без негативних наслідків", - йдеться в повідомленні на офіційному сайті ДСНС у п'ятницю вранці.

Звернень від громадян до ДСНС не надходило.

Читайте також: Біля берегів Греції стався землетрус магнітудою 5,8.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

31 01 2020 09:30
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Ірина Борзова: народні депутати повинні формувати політику на запит суспільства

Ірина Борзова: народні депутати повинні формувати політику на запит суспільства

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.