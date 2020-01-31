Землетрус у горах Румунії поширився на територію Одещини без негативних наслідків Звернень від громадян до ДСНС не надходило

"За даними Головного центру спеціального контролю Національного космічного агентства, 31 січня о 03:26 зареєстровано землетрус магнітудою 5,1 бала на території Румунії (гірський хребет Вранча), який поширився на територію Одеської області без негативних наслідків", - йдеться в повідомленні на офіційному сайті ДСНС у п'ятницю вранці.

Фото: ЕРА

Землетрус у горах Румунії поширився на територію Одеської області без негативних наслідків, повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій, повідомляє "Інтерфакс-Україна". "За даними Головного центру спеціального контролю Національного космічного агентства, 31 січня о 03:26 зареєстровано землетрус магнітудою 5,1 бала на території Румунії (гірський хребет Вранча), який поширився на територію Одеської області без негативних наслідків", - йдеться в повідомленні на офіційному сайті ДСНС у п'ятницю вранці. Звернень від громадян до ДСНС не надходило. Читайте також: Біля берегів Греції стався землетрус магнітудою 5,8.

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