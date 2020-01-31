НОВИНИ"За даними Головного центру спеціального контролю Національного космічного агентства, 31 січня о 03:26 зареєстровано землетрус магнітудою 5,1 бала на території Румунії (гірський хребет Вранча), який поширився на територію Одеської області без негативних наслідків", - йдеться в повідомленні на офіційному сайті ДСНС у п'ятницю вранці.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Землетрус у горах Румунії поширився на територію Одещини без негативних наслідків
Звернень від громадян до ДСНС не надходило
Фото: ЕРА
Землетрус у горах Румунії поширився на територію Одеської області без негативних наслідків, повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
"За даними Головного центру спеціального контролю Національного космічного агентства, 31 січня о 03:26 зареєстровано землетрус магнітудою 5,1 бала на території Румунії (гірський хребет Вранча), який поширився на територію Одеської області без негативних наслідків", - йдеться в повідомленні на офіційному сайті ДСНС у п'ятницю вранці.
Звернень від громадян до ДСНС не надходило.
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31 01 2020 09:30 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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