Зейберт: З нашої точки зору, продовження ролі України як транзитної держави є необхідністю
"З нашої точки зору, продовження ролі України як транзитної держави є необхідністю. Ми цього вимагаємо. У наших абсолютних інтересах є, і це є нашою вимогою, щоби транзит був і надалі можливим", - заявив представник федерального уряду Німеччини Штеффен Зайберт, йдеться в "Укрінформ".
Зайберт допустив, що тема газопроводу, яку в Німеччині попри все вважають економічною, але з "політичним і геополітичним підтекстом", буде порушена на зустрічі канцлера Ангели Меркель з українським президентом Володимиром Зеленським у вівторок у Берліні. Ця тема постійно порушувалися і під час зустрічей з його попередником Петром Порошенком, зауважив він.
Представник Мінекономіки та енергетики ФРН Анніка Айнхорн також зазначила, що керівник відомства Петер Альтмаєр і заступник глави Єврокомісії Марош Шевкович оприлюднили заяву за результатами їх переговорів з цього питання. Вона також зазначила, що Альтмаєр вимагає збереження транзиту та заявляє таку свою позицію на всіх зустрічах із російськими колегами.
Нагадаємо, напередодні у білоруському державному нафтовому концерні "Белнафтохім" повідомили, що транзит російської нафти трубопроводом "Дружба" до України буде відновлено у повному обсязі до кінця липня. Наразі обсяги транзиту нафти складають лише 7%.
Додамо, Росія відмовилася від проведення тристоронніх переговорівдля укладення нового контракту про транзит газу до Євросоюзу через українську газотранспортну систему в травні.
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