CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЧисло загиблих в результаті вибуху на хімічному заводі в китайській провінції Цзянсу зросло до 64 людей, поранення через вибух отримали 640 осіб.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Жертвами вибуху на хімзаводі в Китаї стали вже 64 людини, 640 поранених
21 березня вибух стався на підприємстві з виробництва пестицидів
Фото: South China Morning Post
Стан 21 потерпілого оцінюється як критичний, а 73 постраждалих - як важкий, повідомляє LB.ua.
Зниклими безвісти вважаються 28 осіб, в суботу одного з потерпілих виявили живим під завалами через близько 40 годин після вибуху.
Вибух прогримів в четвер, 21 березня, на заводі компанії Tianjiayi Chemical, який спеціалізується на виробництві пестицидів.
Потужність вибуху була така, що вибуховою хвилею вибило вікна будівель, які розташовані по сусідству, серед яких - школа. Пошкоджено десятки автомобілів, які були припарковані біля заводу.
Нагадаємо, 21 березня на заводі з виробництва пестицидів в китайському місті Яньчен стався вибух. Спершу було відомо про 6 загиблих.
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23 03 2019 12:27 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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