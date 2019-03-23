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Жертвами вибуху на хімзаводі в Китаї стали вже 64 людини, 640 поранених

21 березня вибух стався на підприємстві з виробництва пестицидів
Число загиблих в результаті вибуху на хімічному заводі в китайській провінції Цзянсу зросло до 64 людей, поранення через вибух отримали 640 осіб.
Жертвами вибуху на хімзаводі в Китаї стали вже 64 людини, 640 поранених Фото: South China Morning Post

Стан 21 потерпілого оцінюється як критичний, а 73 постраждалих - як важкий, повідомляє LB.ua.

Зниклими безвісти вважаються 28 осіб, в суботу одного з потерпілих виявили живим під завалами через близько 40 годин після вибуху.

Вибух прогримів в четвер, 21 березня, на заводі компанії Tianjiayi Chemical, який спеціалізується на виробництві пестицидів.

Потужність вибуху була така, що вибуховою хвилею вибило вікна будівель, які розташовані по сусідству, серед яких - школа. Пошкоджено десятки автомобілів, які були припарковані біля заводу.

Нагадаємо, 21 березня на заводі з виробництва пестицидів в китайському місті Яньчен стався вибух. Спершу було відомо про 6 загиблих.

 

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23 03 2019 12:27
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