Жінка інфікованого коронавірусом чернівчанина вийшла з ізоляції, вірусу в неї не виявили

"Будь-яких клінічних симптомів у жінки з дня останнього контакту до цього часу не було. Термін її ізоляції завершився"

Медики отримали другий негативний результат обстеження дружини пацієнта з першим підтвердженим випадком інфікування коронавірусом SARS-CoV-2.

Про це повідомляє пресслужба Чернівецької обласної державної адміністрації, передає "Громадське".

«Будь-яких клінічних симптомів у жінки з дня останнього контакту до цього часу не було. Термін її ізоляції завершився», — йдеться у повідомленні.

Також інформують, що станом на ранок 18 березня очікують результатів обстеження 11 людей. За останню добу звернулися 7 людей, з яких 5 госпіталізували.

Нагадаємо, що у Київській області ввели стан надзвичайної ситуації через поширення коронавірусу. Для Києва надзвичайну ситуацію має оголосити Київська міська державна адміністрація.