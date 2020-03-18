НОВИНИМедики отримали другий негативний результат обстеження дружини пацієнта з першим підтвердженим випадком інфікування коронавірусом SARS-CoV-2.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Жінка інфікованого коронавірусом чернівчанина вийшла з ізоляції, вірусу в неї не виявили
"Будь-яких клінічних симптомів у жінки з дня останнього контакту до цього часу не було. Термін її ізоляції завершився"
Фото: АА
Про це повідомляє пресслужба Чернівецької обласної державної адміністрації, передає "Громадське".
«Будь-яких клінічних симптомів у жінки з дня останнього контакту до цього часу не було. Термін її ізоляції завершився», — йдеться у повідомленні.
Також інформують, що станом на ранок 18 березня очікують результатів обстеження 11 людей. За останню добу звернулися 7 людей, з яких 5 госпіталізували.
Нагадаємо, що у Київській області ввели стан надзвичайної ситуації через поширення коронавірусу. Для Києва надзвичайну ситуацію має оголосити Київська міська державна адміністрація.
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