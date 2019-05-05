Жінка у США не здала дім мусульманам: вона заплатить понад $600 тисяч компенсації
Орендар приміщення жительки Денвера запропонував здати в суборенду житло для батька та сина-мусульман, які готувалися до відкриття ресторану. На що жінка сказала, що бажає знайти "американську особу... хорошу, як ви і я". Про це повідомляє "Голос Америки".
Вона казала: "Американська особа! Американська особа мені потрібна. Хороша, як ти і я", а також - "Вони привозять сюди всіх мусульман з Близького Сходу, а потім у мене тут проблеми, бах бух, бах бух".
За кілька днів чоловік спробував ще раз поговорити з власницею, сподіваючись, що вона передумає, але цього не трапилося.
Батько з сином, а також орендар звернулися до суду.
Закінчили суперечку у квітні, зійшлися на мировій угоді між сторонами. Жінка виплатить родині 675 тисяч доларів.
Мирову угоду батько з сином назвали "полегшенням" після першого для них досвіду відмови співпраці через віру і расу.
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