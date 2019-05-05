Жінка у США не здала дім мусульманам: вона заплатить понад $600 тисяч компенсації

Жінка з Денвера, що в американському штаті Колорадо, виплатить сукупно 675 тисяч доларів компенсації мусульманській родині за небажання здавати житло "неамериканській особі".

Орендар приміщення жительки Денвера запропонував здати в суборенду житло для батька та сина-мусульман, які готувалися до відкриття ресторану. На що жінка сказала, що бажає знайти "американську особу... хорошу, як ви і я". Про це повідомляє "Голос Америки".

Вона казала: "Американська особа! Американська особа мені потрібна. Хороша, як ти і я", а також - "Вони привозять сюди всіх мусульман з Близького Сходу, а потім у мене тут проблеми, бах бух, бах бух".

За кілька днів чоловік спробував ще раз поговорити з власницею, сподіваючись, що вона передумає, але цього не трапилося.

Батько з сином, а також орендар звернулися до суду.

Закінчили суперечку у квітні, зійшлися на мировій угоді між сторонами. Жінка виплатить родині 675 тисяч доларів.

Мирову угоду батько з сином назвали "полегшенням" після першого для них досвіду відмови співпраці через віру і расу.