Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

Жінки в Україні отримують зарплату на 18% менше чоловіків, в уряді хочуть це змінити

Наразі ці документи готують на погодження всім зацікавленим центральним органам виконавчої влади
Міністерство економіки України розробило проєкти Національної стратегії щодо зменшення ґендерного розриву в оплаті праці до 2023 року, незабаром її винесуть на громадське обговорення - у першому кварталі 2021 року розрив становив 18%.
Жінки в Україні отримують зарплату на 18% менше чоловіків, в уряді хочуть це змінити Фото: finance.bigmir.net

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки, зазначає "Економічна правда".

Наразі ці документи готують на погодження всім зацікавленим центральним органам виконавчої влади, після чого їх винесуть на громадське обговорення.

"Рівень горизонтальної та вертикальної ґендерної сеґреґації ринку праці України, попри певні позитивні зміни в останні роки, залишається достатньо високим. Як наслідок існує розрив в оплаті праці жінок і чоловіків в Україні", - прокоментувала заступниця міністра економіки України Світлана Глущенко.

За її словами, певний прогрес є: упродовж 2020 року - першої половини 2021 року існувала тенденція до скорочення розриву. Так, за підсумками першого кварталу 2021 року він сягнув найнижчого рівня за історію та становив близько 18 %. Водночас цей рівень залишається суттєво вищим, ніж у більшості країн ЄС, резюмувала Глущенко.

Нагадаємо, що у Мінфіні розраховують, що у 2022 році мінімальна зарплата в Україні зросте до 7700 грн. Нині вона становить 6000 грн.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

05 08 2021 10:39
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Як боротися з олігархами. Американські практики

Як боротися з олігархами. Американські практики

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.