Жінки в Україні отримують зарплату на 18% менше чоловіків, в уряді хочуть це змінити

Наразі ці документи готують на погодження всім зацікавленим центральним органам виконавчої влади

Міністерство економіки України розробило проєкти Національної стратегії щодо зменшення ґендерного розриву в оплаті праці до 2023 року, незабаром її винесуть на громадське обговорення - у першому кварталі 2021 року розрив становив 18%.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки, зазначає "Економічна правда".

Наразі ці документи готують на погодження всім зацікавленим центральним органам виконавчої влади, після чого їх винесуть на громадське обговорення.

"Рівень горизонтальної та вертикальної ґендерної сеґреґації ринку праці України, попри певні позитивні зміни в останні роки, залишається достатньо високим. Як наслідок існує розрив в оплаті праці жінок і чоловіків в Україні", - прокоментувала заступниця міністра економіки України Світлана Глущенко.

За її словами, певний прогрес є: упродовж 2020 року - першої половини 2021 року існувала тенденція до скорочення розриву. Так, за підсумками першого кварталу 2021 року він сягнув найнижчого рівня за історію та становив близько 18 %. Водночас цей рівень залишається суттєво вищим, ніж у більшості країн ЄС, резюмувала Глущенко.

Нагадаємо, що у Мінфіні розраховують, що у 2022 році мінімальна зарплата в Україні зросте до 7700 грн. Нині вона становить 6000 грн.