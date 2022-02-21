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Жіноча збірна Саудівської Аравії з футболу провела перший матч в історії

Автором першого голу в історії жіночої збірної Саудівської Аравії стала Аль-Бандарі Мубарак
Футбольна жіноча збірна Саудівської Аравії зіграла перший міжнародний поєдинок в історії.
Жіноча збірна Саудівської Аравії з футболу провела перший матч в історії Фото: twitter.com/saudiff.
У товариській зустрічі аравійки обіграли команду Сейшельських островів - 2:0, повідомляє у Twitter Федерація футболу Саудівської Аравії.
 
Автором першого голу в історії жіночої збірної Саудівської Аравії стала Аль-Бандарі Мубарак.
 
Додамо, що жінкам у Саудівській Аравії дозволили відвідувати футбольні матчі лише 2018 року. За два роки у країні почали проводити зустрічі жіночої футбольної ліги.
 
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21 02 2022 15:24
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