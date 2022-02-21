СПОРТ НОВИНИФутбольна жіноча збірна Саудівської Аравії зіграла перший міжнародний поєдинок в історії.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Жіноча збірна Саудівської Аравії з футболу провела перший матч в історії
Автором першого голу в історії жіночої збірної Саудівської Аравії стала Аль-Бандарі Мубарак
Фото: twitter.com/saudiff.
У товариській зустрічі аравійки обіграли команду Сейшельських островів - 2:0, повідомляє у Twitter Федерація футболу Саудівської Аравії.
Автором першого голу в історії жіночої збірної Саудівської Аравії стала Аль-Бандарі Мубарак.
Додамо, що жінкам у Саудівській Аравії дозволили відвідувати футбольні матчі лише 2018 року. За два роки у країні почали проводити зустрічі жіночої футбольної ліги.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
21 02 2022 15:24 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО У Пекіні розпочалася церемонія закриття XXIV зимової Олімпіади
- ВІДЕО Нідерландка Схаутен виграла третє олімпійське "золото" Пекіна-2022
- ФОТО Феррарі представили новий болід на сезон-2022
- 7 відомих українських ветеранів у віці 32+, які нині грають за кордоном
- Let's get ready to rumble! Олександр Усик – Мурат ГассієвБій Олександр Усик - Мурат Гассієв - це протистояння діаметрально протилежних стилів. Увечері 21 липня на кону стоятиме все
No articles