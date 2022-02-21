Жіноча збірна Саудівської Аравії з футболу провела перший матч в історії Автором першого голу в історії жіночої збірної Саудівської Аравії стала Аль-Бандарі Мубарак

Футбольна жіноча збірна Саудівської Аравії зіграла перший міжнародний поєдинок в історії.

Фото: twitter.com/saudiff.

У товариській зустрічі аравійки обіграли команду Сейшельських островів - 2:0, повідомляє у Twitter Федерація футболу Саудівської Аравії. Автором першого голу в історії жіночої збірної Саудівської Аравії стала Аль-Бандарі Мубарак. Додамо, що жінкам у Саудівській Аравії дозволили відвідувати футбольні матчі лише 2018 року. За два роки у країні почали проводити зустрічі жіночої футбольної ліги. Читайте також: Таліби в Афганістані заборонили насильно видавати жінок заміж

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