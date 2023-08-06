Жодна країна світу не має такого досвіду у відбитті масованих повітряних атак, як Україна — Ігнат

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що жодна країна світу не має такого досвіду у відбитті масованих повітряних атак усіма наявними сучасними засобами ураження, як Україна.

Про це повідомляє Укрінформ.

“Повітряні сили пережили трансформацію озброєння. У нас знаходиться більше техніки , яка захищає українське небо. Це і Patriot, і IRIS-T, й NASAMS. Ну і ми очікуємо подальшої трансформації, а саме надання Україні літаків, сучасних літаків, таких, як F-16, які зможуть суттєво посилити нашу протиповітряну оборону і допомогти наземним військам”, - заявив Ігнат.

Він додав, що трансформація Повітряних Сил відбувається не лише в наданні техніки, але і в навченості нашого особового складу.

“Жодна країна світу не має такого досвіду у відбитті таких масованих повітряних атак усіма наявними сучасними засобами ураження. На жаль, росія їх має, росія вкладала в це величезні кошти десятиліттями, і сьогодні ними атакує. Тому той досвід, який мають сьогодні українські військові, дуже знадобиться у країнах НАТО. І ми хочемо теж стати частиною цієї організації для того, щоб мир та безпека в усьому світі були стабільними та ніколи не повторювалося такого жаху, який нам влаштувала росія”, - сказав Ігнат.

Речник Повітряних сил уточнив, що Україна ще має опанувати літаки F-16.

“Хотілося б, зрозуміло, , отримавши цей літак, не зупинятися на цьому, а розраховувати й на кращу техніку, на сучаснішу, на такі літаки, як F-35. Зрозуміло, зараз іде вже процес щодо постановки на бойове чергування комплексів таких, як SAMP-T у майбутньому, який вже, в принципі в Україні. Тому все найкраще ППО, яке є, нам потрібно було б в строю. Але ж і вже на сьогодні ми маємо одні з найкращих зразків техніки, здатні збивати та аеродинамічні, й балістичні цілі. Тому питання лише в тому, що їхня кількість недостатня, нам потрібно більше, щоб захистити нашу землю, наше небо”, - підсумував Ігнат.