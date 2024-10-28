Пентагон: жодних лімітів на використання американської зброї не буде, якщо КНДР вступить у війну

НАТО вже підтвердило присутність північнокорейських військ у Курській області рф.

На сьогодні Пентагон оцінює в 10 000 північнокорейських військових, розгорнутих на сході рф.

Про це пише агенція Reuters.

В Пентагоні заявиил, що США не накладатимуть нових обмежень на використання Україною американської зброї, якщо Північна Корея вступить у війну.

В цей же день НАТО повідомило, що північнокорейські військові підрозділи були розгорнуті в Курській області рф.

Розгортання північнокорейських військ посилює занепокоєння Заходу, що конфлікт в Україні, який триває вже 2,5 роки, може розширитися, навіть якщо увага переключиться на Близький Схід.

Це може бути ознакою того, як росія сподівається компенсувати зростаючі втрати на полі бою і продовжити повільні, але стійкі перемоги на сході України.

"Поглиблення військової співпраці між росією і Північною Кореєю становить загрозу як для індо-тихоокеанської, так і для євроатлантичної безпеки", - заявив журналістам генеральний секретар НАТО Марк Рютте після переговорів з південнокорейською делегацією про розгортання північнокорейських військ.

Пізніше американський президент Джо Байден сказав, що це "дуже небезпечно".

За оцінками Пентагону, 10 000 північнокорейських військовослужбовців були розгорнуті на сході Росії для проведення навчань, в порівнянні з оцінкою в 3 000 військовослужбовців, зробленою минулої середи.