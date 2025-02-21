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Журнал The New York Post звернувся до Трампа і пояснив, хто є диктатором

21 лютого 2025, 20:52
Журнал The New York Post звернувся до Трампа і пояснив, хто є диктатором
The New York Post
Це видання полюбляє читати президент США, який товаришує із його власником.

Консервативне американське видання The New York Post вийшло із статтею, де йде пояснення, що справжнім диктатором є президент рф Володимир путін.

Матеріал з’явився на сайті The New York Post.

Матеріал за 21 лютого вийшов із великим портретом путіна і заголовком: 

"Президенте Трамп: ось хто диктатор".

Стаття вийшла у форматі колонки авторства Дугласа Мюррея, а також в ньому опубліковано "10 фактів про українсько-російську війну, які ми ігноруємо на свій страх і ризик".

Фактом 1: путін розпочав цю війну, "незважаючи на те, що Трамп сказав кілька днів тому".

 У матеріалі написано, що президент США абсолютно правий, що війна "ніколи не мала починатися", однак цю війну почав путін, а не Зеленський.

Автор статті Дуглас Мюррей додає, що диктатром є путін.

"путін править рф залізним кулаком КДБ відтоді, як прийшов до влади у 1999 році. Він безжально придушив незалежні ЗМІ, поклав край вільним і чесним виборам, розгромив громадянське суспільство і вбивав своїх політичних опонентів. І не лише в росії, але й по всьому світу. Люди, які живуть в росії і висловлюють будь-яку опозицію до війни, опиняються у в'язницях", – написав він. 

А от Зеленський не диктатор, а політик, який переміг на президентських виборах 2019 року, які були вільними і чесними.

"Його рейтинг схвалення становить 57%, а не 4%, про які заявляв Трамп. На відміну від росії, в Україні є активні незалежні засоби масової інформації, які притягують уряд до відповідальності – незважаючи на твердження про протилежне з боку інтернет-тролів і російських ботів", – написано в матеріалі. 

"Незалежно від того, переоберуть Зеленського в Україні чи ні, Путін завжди буде переобраний в росії. Тому що його вибори – це шахрайство, шоу. путін не виграв жодних вільних і чесних виборів у своєму житті. Тому що він їх не проводить", – пише Мюррей. 

В далекому 2017 році писали, що New York Post є улюбленою газетою Дональда Трампа, який підтримує часті контакти з її власником Мердоком.

 
війна в УкраїніThe New York Post

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