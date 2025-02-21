Це видання полюбляє читати президент США, який товаришує із його власником.

Консервативне американське видання The New York Post вийшло із статтею, де йде пояснення, що справжнім диктатором є президент рф Володимир путін.

Матеріал з’явився на сайті The New York Post.

Матеріал за 21 лютого вийшов із великим портретом путіна і заголовком:

"Президенте Трамп: ось хто диктатор".

Стаття вийшла у форматі колонки авторства Дугласа Мюррея, а також в ньому опубліковано "10 фактів про українсько-російську війну, які ми ігноруємо на свій страх і ризик".

Фактом 1: путін розпочав цю війну, "незважаючи на те, що Трамп сказав кілька днів тому".

У матеріалі написано, що президент США абсолютно правий, що війна "ніколи не мала починатися", однак цю війну почав путін, а не Зеленський.

Автор статті Дуглас Мюррей додає, що диктатром є путін.

"путін править рф залізним кулаком КДБ відтоді, як прийшов до влади у 1999 році. Він безжально придушив незалежні ЗМІ, поклав край вільним і чесним виборам, розгромив громадянське суспільство і вбивав своїх політичних опонентів. І не лише в росії, але й по всьому світу. Люди, які живуть в росії і висловлюють будь-яку опозицію до війни, опиняються у в'язницях", – написав він.

А от Зеленський не диктатор, а політик, який переміг на президентських виборах 2019 року, які були вільними і чесними.

"Його рейтинг схвалення становить 57%, а не 4%, про які заявляв Трамп. На відміну від росії, в Україні є активні незалежні засоби масової інформації, які притягують уряд до відповідальності – незважаючи на твердження про протилежне з боку інтернет-тролів і російських ботів", – написано в матеріалі.

"Незалежно від того, переоберуть Зеленського в Україні чи ні, Путін завжди буде переобраний в росії. Тому що його вибори – це шахрайство, шоу. путін не виграв жодних вільних і чесних виборів у своєму житті. Тому що він їх не проводить", – пише Мюррей.

В далекому 2017 році писали, що New York Post є улюбленою газетою Дональда Трампа, який підтримує часті контакти з її власником Мердоком.