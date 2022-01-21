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Журнал Time зобразив на обкладинці Байдена, підбивши проблеми першого року президентства

Журнал Time розмістив на обкладинці свіжого номера видання президента США Джо Байдена в оточенні поточними викликами, після завершення першого року президентства.
Журнал Time зобразив на обкладинці Байдена, підбивши проблеми першого року президентства Фото: Time
Про це повідомляє Time.
 
На зображенні, над головою в американського президента, який вже рік перебуває на цій посаді, згустилися хмари. Байден сидить у власному кабінеті та дивиться вгору, звідки йде сильний дощ. Вода заливає робочий стіл та папки: "Інфляція", "Путін", ініціатива Build Back Better ("Відбудуємо заново ще краще"), "Виборчі права" та "Трамп-2024".
 
За спиною у Байдена стоять коробки з експрес-тестами на COVID-19. У правому нижньому кутку розміщено напис "Перший рік".
 
До допису видання Time прикріпило статтю з критикою політики Байдена та його уряду під заголовком "Адміністрація Байдена збилася зі шляху".
 
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21 01 2022 11:50
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