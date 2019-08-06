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ПОЛІТИКА НОВИНИ

Журналіст Сергій Рахманін йде на вибори в Раду разом з Вакарчуком

"У політичній журналістиці я вже зробив все, що міг"
Авторитетний український журналіст Сергій Рахманін, який останні 20 років працює в газеті "Дзеркало тижня", пішов у політику. Він балотуватиметься до Верховної Ради за списком партії "Голос" Святослава Вакарчука.
Журналіст Сергій Рахманін йде на вибори в Раду разом з Вакарчуком Сергій Рахманін. Фото: Вікторія Топол

"У політичній журналістиці я вже зробив все, що міг. Зараз я відчуваю в собі готовність до змін в житті і роботі. І відчуваю, що можу допомогти змінюватися країні", - заявив Рахманін, йдеться на сайті "Голосу".


Фото: goloszmin.org

Крім роботи в "Дзеркалі тижня", Рахманін веде програму "Гра в класику" на телеканалі ZIK та "Апокриф" на "Радіо НВ".

Нагадаємо, що сьогодні телеведучий Сергій Притула теж оголосив про балотування до Верховної Ради за списком партії "Голос".

Список "Голосу" буде оголошено увечері 8 червня.

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08 06 2019 16:18
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