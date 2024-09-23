Журналістів The Times не ознайомлювали з "планом перемоги" Зеленського – Офіс президента

У Зеленського назвали статтю "узагальненнями авторів", логіку плану їм не пояснювали.

Журналістів британського видання The Times не ознайомлювали з "планом перемоги", який президент України Володимир Зеленський має намір представити президенту США Джо Байдену.

Про це повідомляє Суспільне з посиланням на джерело в Офісі президента.

Там зазначили, що деталі плану, оприлюднені у виданні, є "узагальненнями авторів, документ журналісти не бачили, логіку плану їм також не пояснювали".

"Головне в плані перемоги те, що він комплексний, у ньому всі пункти взаємоповʼязані, важливо реалізовувати їх разом, усе в комплексі, що там зазначено", — повідомив співрозмовник ЗМІ.