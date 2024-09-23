Журналістів The Times не ознайомлювали з "планом перемоги" Зеленського – Офіс президента
23 вересня 2024, 21:33
У Зеленського назвали статтю "узагальненнями авторів", логіку плану їм не пояснювали.
Журналістів британського видання The Times не ознайомлювали з "планом перемоги", який президент України Володимир Зеленський має намір представити президенту США Джо Байдену.
Про це повідомляє Суспільне з посиланням на джерело в Офісі президента.
Там зазначили, що деталі плану, оприлюднені у виданні, є "узагальненнями авторів, документ журналісти не бачили, логіку плану їм також не пояснювали".
"Головне в плані перемоги те, що він комплексний, у ньому всі пункти взаємоповʼязані, важливо реалізовувати їх разом, усе в комплексі, що там зазначено", — повідомив співрозмовник ЗМІ.
За його словами, "план перемоги" складається з пʼятьох пунктів. Реалізація перших чотирьох запланована на період з жовтня по грудень, втілення пʼятого пункту — на післявоєнний період.
Також представник ОП уточнив, що питання сучасного озброєння та наступу українських військ у Курській області росії дійсно міститься в документі.