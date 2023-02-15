Журналістку, яка написала про удар росіян по театру в Маріуполі, засудили до 6 років ув’язнення

Її визнали винною у поширенні фейків про армію росії.

Суд у російському місті Барнаулі засудив журналістку RusNews Марію Пономаренко до шести років колонії.

Про це повідомив проєкт "Радіо Свобода Сибір. Реалії" з посиланням на адвоката Дмитра Шитова.

Обвинувачення вимагало для підсудної девʼяти років позбавлення волі.



Пономаренко також заборонили упродовж пʼяти років вести публічну діяльність в інтернеті. Захист має намір оскаржити вирок.

За версією обвинувачення, Пономаренко опублікувала в телеграм-каналі "Цензуры нет" пост про жителів Маріуполя, які загинули під час російських бомбардувань міського театру.

"До умовно-дострокового звільнення я навряд чи досиджу, тому що зміни наздоженуть нас раніше. На людей у погонах надії немає, але ці символи, V і Z, мають бути стерті, а той, хто наліпив їх на нашу техніку, має сісти. Ніколи ніякий тоталітарний режим не був таким міцним, як перед крахом", – сказала Пономаренко в останньому слові на засіданні 14 лютого.



Пономаренко затримали у квітні 2022 року в Санкт-Петербурзі та відправили до СІЗО Барнаула. У вересні на тлі поганого психологічного стану та умов тримання в одиночній камері Пономаренко намагалася вчинити самогубство.

У листопаді 2022 року суд перевів Марію Пономаренко на домашній арешт, однак у січні 2023 року її повернули до СІЗО через порушення умов запобіжного заходу.