Реєстрація Вхід
RSS
СПОРТ НОВИНИ

Журналісти обрали Беленюка найкращим українським спортсменом року

Борець греко-римського стилю, чемпіон Олімпіади у Токіо Жан Беленюк став найкращим українським спортсменоп 2021 року.
Журналісти обрали Беленюка найкращим українським спортсменом року Фото: uspa.com.ua

Так вирішила експертна рада Асоціації спортивних журналістів України, передає Укрінформ.

Топ-10 українських спортсменів 2021 року: 

1. Жан Беленюк (греко-римська боротьба) - 113 балів

2. Михайло Романчук (плавання) - 75

3. Людмила Лузан (веслування на байдарках і каное)  - 72

4. Олександр Усик (професіональний бокс)  - 71

5. Олена Костевич (кульова стрільба)  - 48

6. Андрій Ярмоленко (футбол) - 34

7. Анастасія Савчук - Марта Фєдіна (артистичне плавання) - 32

8. Еліна Світоліна  (теніс) - 27

9. Дар’я Білодід (дзюдо) - 26

10. Олена Старикова (велоспорт) - 22.

Нагадаємо, що український спортсмен та народний депутат Жан Беленюк здобув золоту медаль із греко-римської боротьби на Олімпійських іграх у Токіо.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

22 12 2021 15:57
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Розклад літніх Олімпійських ігор в Токіо

Розклад літніх Олімпійських ігор в Токіо

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.