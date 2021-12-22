Журналісти обрали Беленюка найкращим українським спортсменом року
Так вирішила експертна рада Асоціації спортивних журналістів України, передає Укрінформ.
Топ-10 українських спортсменів 2021 року:
1. Жан Беленюк (греко-римська боротьба) - 113 балів
2. Михайло Романчук (плавання) - 75
3. Людмила Лузан (веслування на байдарках і каное) - 72
4. Олександр Усик (професіональний бокс) - 71
5. Олена Костевич (кульова стрільба) - 48
6. Андрій Ярмоленко (футбол) - 34
7. Анастасія Савчук - Марта Фєдіна (артистичне плавання) - 32
8. Еліна Світоліна (теніс) - 27
9. Дар’я Білодід (дзюдо) - 26
10. Олена Старикова (велоспорт) - 22.
Нагадаємо, що український спортсмен та народний депутат Жан Беленюк здобув золоту медаль із греко-римської боротьби на Олімпійських іграх у Токіо.
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