Журналісти обрали Беленюка найкращим українським спортсменом року

Борець греко-римського стилю, чемпіон Олімпіади у Токіо Жан Беленюк став найкращим українським спортсменоп 2021 року.

Фото: uspa.com.ua

Так вирішила експертна рада Асоціації спортивних журналістів України, передає Укрінформ. Топ-10 українських спортсменів 2021 року: 1. Жан Беленюк (греко-римська боротьба) - 113 балів 2. Михайло Романчук (плавання) - 75 3. Людмила Лузан (веслування на байдарках і каное) - 72 4. Олександр Усик (професіональний бокс) - 71 5. Олена Костевич (кульова стрільба) - 48 6. Андрій Ярмоленко (футбол) - 34 7. Анастасія Савчук - Марта Фєдіна (артистичне плавання) - 32 8. Еліна Світоліна (теніс) - 27 9. Дар’я Білодід (дзюдо) - 26 10. Олена Старикова (велоспорт) - 22. Нагадаємо, що український спортсмен та народний депутат Жан Беленюк здобув золоту медаль із греко-римської боротьби на Олімпійських іграх у Токіо.

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