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Журналісти The Guardian заявили, що королева Єлизавета II блокувала закон

Заблокований закон міг би розкрити її справжнє багатство
Журналісти видання The Guardian опублікували розслідування, де заявляють, що королева Великої Британії Єлизавета свого часу втрутилась у прийняття закону, щоб приховати свої приватні інвестиції від публіки.
Журналісти The Guardian заявили, що королева Єлизавета II блокувала закон Королева Єлизавета ІІ Фото: EPA

Такий висновок журналісти зробили, проаналізувавши документи з Національного архіву Великої Британії, повідомляє "Громадське". Згідно з даними, які отримали розслідувачі, королева у 1973 році після ознайомлення з проєктом закону про заборону інвесторам таємно купувати акції, просила свої юристів зв'язатися з урядом та зробити певні корективи.

Після цього в законопроєкті з'явилася поправка, яка дозволяє уряду робити для певних інвесторів винятки та не розголошувати інформацію про їхні інвестиції.

Таким чином, зазначають у The Guardian, королева тиснула на міністрів, щоб зберегти в таємниці справжній розмір свого багатства.

А що на це кажуть у Букінгемському палаці?

Там ці звинувачення заперечують. Як пише Tatler, представники королеви зазначили, що монархи не мають влади, аби блокувати будь-який закон.

За традицією на розгляд Єлизавети II надсилають проєкти законів, які попередньо підтримала більшість парламентарів, а вона надає "згоду королеви". Це формальний процес, необхідний для ухвалення законів. Чи потрібна згода королеви - вирішує сам парламент, незалежно від Букінгемського палацу. Зазвичай законопроєкти, що надсилають монархам, стосуються саме питань корони.

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09 02 2021 11:14
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