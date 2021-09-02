Журналісти The Guardian заявили, що королева Єлизавета II блокувала закон

Журналісти видання The Guardian опублікували розслідування, де заявляють, що королева Великої Британії Єлизавета свого часу втрутилась у прийняття закону, щоб приховати свої приватні інвестиції від публіки.

Такий висновок журналісти зробили, проаналізувавши документи з Національного архіву Великої Британії, повідомляє "Громадське". Згідно з даними, які отримали розслідувачі, королева у 1973 році після ознайомлення з проєктом закону про заборону інвесторам таємно купувати акції, просила свої юристів зв'язатися з урядом та зробити певні корективи.

Після цього в законопроєкті з'явилася поправка, яка дозволяє уряду робити для певних інвесторів винятки та не розголошувати інформацію про їхні інвестиції.

Таким чином, зазначають у The Guardian, королева тиснула на міністрів, щоб зберегти в таємниці справжній розмір свого багатства.

А що на це кажуть у Букінгемському палаці?

Там ці звинувачення заперечують. Як пише Tatler, представники королеви зазначили, що монархи не мають влади, аби блокувати будь-який закон.

За традицією на розгляд Єлизавети II надсилають проєкти законів, які попередньо підтримала більшість парламентарів, а вона надає "згоду королеви". Це формальний процес, необхідний для ухвалення законів. Чи потрібна згода королеви - вирішує сам парламент, незалежно від Букінгемського палацу. Зазвичай законопроєкти, що надсилають монархам, стосуються саме питань корони.

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