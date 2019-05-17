Журналісти й експерти обговорюють вихід НФ з коаліції і плани Зеленського розпустити Раду

Новиною дня сьогодні став вихід фракції "Народний фронт" з парламентської коаліції. Політичні експерти та журналісти, які обговорюють цю подію в мережі, вважають такий крок партії Арсенія Яценюка запобіжником від дострокового розпуску Ради новим президентом Володимиром Зеленським та його спроб узурпувати владу.

Журналіст Роман Шрайк написав, що вітає рішення "Народного фронту": "Я вважав і вважаю обрання Зеленського рішенням ризикованим. Ще менше мені подобається ідея забезпечити Зеленському бліцкриг, дозволивши по свіжих слідах отримати відсотків 40% на літніх виборах. Про партію "Слуга народу", нагадаю, ми не знаємо нічого, крім назви", інформує Цензор.НЕТ.

У своєму Telegram-каналі він нагадав: у Зеленського вже заявили, що той буде ініціювати розпуск парламенту. "Правда, як завжди, блиснули компетентністю. Цитую: "Коаліції сьогодні немає, тому що в двох коаліційних фракціях немає 226 народних депутатів ".

"Ось тільки в Конституції написано, що не у фракціях, які входять в коаліцію, повинно бути 226 осіб, а в коаліції, в яку входять фракції, має бути 226 осіб. Тобто, крім членів фракцій коаліції туди ще хтось може входити. наприклад, мажоритарники. Цей пункт навіть Конституційний суд свого часу пояснював", - написав Роман Шрайк.

Після оголошення про розпад коаліції, підкреслив журналіст, тепер відлік місяця, по закінченню якого можна розпускати Раду, буде вестися з сьогоднішнього дня. "Термін закінчиться 16 червня, що набагато пізніше юридично коректного дедлайну щодо розпуску - 27 травня (Згідно з Конституцією, президент не може розпустити Верховну Раду в останні шість місяців рядок повноважень парламенту"), - пояснив він

"Неочікувано забавний і тлумачний хід від "Народного фронту", - написав Шрайк.

Про це пише і народний депутат Мустафа Найєм: "Щоб розпустити Верховну Раду, Володимиру Зеленському так чи інакше доведеться порушити або закони, або Конституцію України".

У той же час, політичний аналітик Карл Волох зауважує, що, за його інформацією Володимир Зеленський "має намір все одно підписати указ про розпуск парламенту відразу після інавгурації": "Принаймні, такий варіант там всерйоз обговорюється". Карл Волох підкреслив, що такий крок команди Зеленського може породити високий "рівень протистояння - в судах і на вулиці".

Політолог і журналіст Тарас Березовець назвав вихід "Народного фронту" з коаліції: "красивим уроком realpolitik": "Зрозуміло, що Ігор Коломойський тисне Зеленського на дострокові вибори, розуміючи, що в умовах поспіху і плутанини більше шансів вмовити новообраного взяти в список якомога більше приватовських кадрів. Тільки ставити людей буде Коломойський, а відповідати Зеленський. Ось і вся арифметика".

"Яценюк і НФ дають новому гаранту шанс уникнути прийняття антиконституційного рішення. Бо ніякого законного способу розпустити Раду у нього тепер не залишається ... Поки більше шансів на те, що вибори пройдуть за планом 27 жовтня", - написав Березовець.

Політолог Михайло Басараб також підкреслив, що після виходу "Народного фронту" з коаліції Зеленський "позбавлений будь-яких підстав розпустити парламент і узурпувати владу". "Треба дати можливість людям розглянути цього" слугу "в справі, нехай покаже себе на посаді. А в жовтні на термінових виборах люди все розставлять на свої місця", - написав він.

Пізніше Михайло Басараб додав: "медведчуківці кажуть, що розпустять Раду за рішенням суду. Вони відомі рейдери. Все ж робиться заради того, щоб в наступному скликанні Ради більшість становили" Слуга народу "і Медведчук".

"Що ж, нехай спробують. Тільки Зеленському треба усвідомлювати, що в якийсь Ростов доведеться давати драла йому, а не тим, хто його підштовхує до узурпації влади. Невже хлопець ще не зрозумів, що у великій грі він просто витратний матеріал", - підкреслив він.

У той же час деякі коментатори вважають, що політична доцільність може взяти верх над законом. "Легітимність має два виміри - юридична та суспільне. В країні, де на процедури систематично дивилися позитивно (від слова покласти), а найчастіше керувалися політичною доцільністю, я б не дивувався нічому", - пише Сергій Щербина.

Нагадаємо, що коаліція "Європейська Україна" була створена наприкінці 2014 року в складі БПП, "Народного фронту", "Радикальної партії", "Самопомочі" і "Батьківщини". Три останні фракції з неї пізніше вийшли, після чого в складі більшості залишилося менш ніж 226 депутатів.

Однак офіційно про розпад коаліції не оголошували до 17 травня 2019 року, поки з неї не вийшла фракція "Народного фронту".

У команді новообраного президента Володимира Зеленського вважають, що коаліції в українському парламенті не було уже давно, проте все ще сподіваються на злагоджену роботу Верховної Ради у наступні 6 місяців.