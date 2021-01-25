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Жителі Гонконгу почали переходити на ICQ - вплинула на це зміна політики конфіденційності даних WhatsApp

У ICQ повідомлення користувачів "ніколи нікому не передаються"
У Гонконзі користувачі WhatsApp почали переходити на месенджер ICQ, що належить Mail.ru Group. За тиждень, що закінчився 12 січня, кількість завантажень додатка для смартфонів користувачами зросла у 35 разів.
Жителі Гонконгу почали переходити на ICQ - вплинула на це зміна політики конфіденційності даних WhatsApp icq

Про це повідомило "Громадське" з посиланням на газету The Wall Street Journal з посиланням на дані аналітичної компанії Sensor Tower.

Користувачі WhatsApp у всьому світі й в Гонконзі зокрема стурбовані майбутньою зміною політики сервісу щодо конфіденційності даних. Тому вони почали масово переходити на інші додатки для обміну повідомленнями, серед яких Telegram, Signal та ICQ.

Окрім іншого, видання пояснило зростання популярності месенджера ICQ "ностальгією користувачів".

"Це нагадує мої спогади з дитинства", - розповів 30-річний Ентоні Вонг, який користувався ICQ, коли навчався в початковій школі. І от нещодавно він зв’язався з більш як двома десятками друзів на цій платформі.

Представниця ICQ заявила WSJ, що повідомлення користувачів "ніколи нікому не передаються", крім як за рішенням суду. Вона не стала назвати загальну кількість користувачів сервісу, але зазначила, що він користується найбільшою популярністю в Росії, Нігерії й Німеччині.

Що відомо про цей додаток?

Месенджер ICQ розробила компанія Mirabilis в 1996 році. У 1998 році його продали за $287 млн ​​американській компанії AOL. У 2010 році вона продала сервіс за $187,5 млн російському інвестфонду Digital Sky Technologies (DST). 

Після реорганізації DST у вересні 2010 року ICQ увійшла до складу Mail.ru Group. Востаннє вона була поширеною ще у той час, коли телевізійне шоу "Друзі" було у розквіті сил, а пристрої PalmPilots - найсучаснішими.

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25 01 2021 16:11
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