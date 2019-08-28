Жителі кажуть, що причиною обвалу будинку в Дрогобичі міг стати ремонт у перукарні на першому поверсі Очевидці кажуть, що вибуху не було, був гуркіт від руйнуванн

Жителі будинку в Дрогобичі, де вночі обвалився один з під'їздів, розповідають, що причиною обвалу могли стати ремонтні роботи у перукарні на першому поверсі.

Фото: ДСНС

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