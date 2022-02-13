ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИДослідники вважають, що поблизу зірки, подібної до Сонця, може існувати планета, на якій могло б бути життя.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Життя може існувати на планеті, що обертається навколо подібної до Сонця зірки
Це перший раз, коли щось було помічено в зоні проживання білого карлика. Тому існує імовірність існування життя на іншій планеті, що обертається навколо зірки
Фото: MARK A. GARLICK
Про це повідомляє BBC.
У випадку підтвердження, це буде перший випадок, коли була знайдена потенційно життєздатна планета, що обертається навколо такої зірки, що називається «білим карликом».
Планету було виявлено в «зоні проживання» зірки, де не надто холодно та не надто спекотно, щоб підтримувати життя.
Результати дослідження опубліковано у щомісячних повідомленнях Королівського астрономічного товариства. Професор Джей Фаріхі з Університетського коледжу Лондона, який очолював дослідження, сказав, що такі спостереження абсолютно нові для астрономів.
"Це перший раз, коли щось було помічено в зоні проживання білого карлика. Тому існує імовірність існування життя на іншій планеті, що обертається навколо зірки", - сказав Фаріхі BBC News.
Планета, що ймовірно розташована на відстані 117 світлових років від Землі, вважається у 60 разів ближчою до своєї зірки, ніж наша планета до Сонця.
Як зазначається, у дослідників немає неспростовних доказів існування цієї планети, але рух 65 структур розміром з Місяць, що обертаються навколо зони білого карлика, дозволяє припустити, що вона дійсно існує.
Як повідомляв Укрінформ, міжнародна група астрономів виявила сліди водяної пари в атмосфері екзопланети TOI-674b.
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13 02 2022 13:46 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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