Життя може існувати на планеті, що обертається навколо подібної до Сонця зірки

Це перший раз, коли щось було помічено в зоні проживання білого карлика. Тому існує імовірність існування життя на іншій планеті, що обертається навколо зірки

Дослідники вважають, що поблизу зірки, подібної до Сонця, може існувати планета, на якій могло б бути життя.

У випадку підтвердження, це буде перший випадок, коли була знайдена потенційно життєздатна планета, що обертається навколо такої зірки, що називається «білим карликом».

Планету було виявлено в «зоні проживання» зірки, де не надто холодно та не надто спекотно, щоб підтримувати життя.

Результати дослідження опубліковано у щомісячних повідомленнях Королівського астрономічного товариства. Професор Джей Фаріхі з Університетського коледжу Лондона, який очолював дослідження, сказав, що такі спостереження абсолютно нові для астрономів.

"Це перший раз, коли щось було помічено в зоні проживання білого карлика. Тому існує імовірність існування життя на іншій планеті, що обертається навколо зірки", - сказав Фаріхі BBC News.

Планета, що ймовірно розташована на відстані 117 світлових років від Землі, вважається у 60 разів ближчою до своєї зірки, ніж наша планета до Сонця.

Як зазначається, у дослідників немає неспростовних доказів існування цієї планети, але рух 65 структур розміром з Місяць, що обертаються навколо зони білого карлика, дозволяє припустити, що вона дійсно існує.

Як повідомляв Укрінформ, міжнародна група астрономів виявила сліди водяної пари в атмосфері екзопланети TOI-674b.