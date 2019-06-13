Зловмисник, який вимагав $2 млн за вплив на Холодницького в справі Онищенка, отримав 6 років в'язниці

Нагадаємо, Онищенко втік з України і перебуває в розшуку, хоча Інтерпол відмовився оголошувати його в міжнародний розшук

Голосіївський районний суд Києва виніс вирок шахраю, який, прикриваючись ім'ям керівника САП, отримав гроші за нібито вирішення питання припинення кримінального переслідування стосовно втікача нардепа Олександра Онищенка.

Про це інформує прес-служба Генеральної прокуратури.

Згідно з повідомленням, шахрая засуджено до 6 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

У прес-службі відзначили, що зловмисника затримали в листопаді 2016 року під час спецоперації при отриманні першої частини "винагороди" в розмірі 1 млн доларів США за підозрою в скоєнні кримінального злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене в особливо великих розмірах)

"Зазначений громадянин, реалізуючи шахрайську схему, використовуючи і прикриваючись ім'ям керівника САП Назара Холодницького, обіцяв припинення співробітниками Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, а також детективами Національного антикорупційного бюро України кримінального переслідування стосовно народного депутата України Олександра Онищенка", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Онищенко втік з України і перебуває в розшуку, хоча Інтерпол відмовився оголошувати його в міжнародний розшук. 5 липня 2016 року, коли нардеп уже перебував за кордоном, Верховна Рада дала згоду на притягнення його до кримінальної відповідальності, затримання і арешт.

Онищенко створив злочинну організацію, учасники якої в період з січня 2013 року по червень 2016 року незаконно заробили понад 1,6 млрд грн на реалізацію природного газу. В результаті таких дій ПАТ "Укргазвидобування" (100% акцій належать державній НАК "Нафтогаз України") було завдано збитків в сумі понад 740 млн грн.

У "газовій схемі" замішані кілька десятків людей. Керівниками злочинного угруповання, крім самого депутата, вважаються його мати Інеса Кадирова і бізнесмен Валерій Пісний.

21 травня Олександр Онищенко повідомив про готовність повернутися в Україну, щоб брати участь в судовому процесі.

Нагадаємо, що Онищенко має намір балотуватися в Раду по мажоритарці.