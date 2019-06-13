Зловмисник, який вимагав $2 млн за вплив на Холодницького в справі Онищенка, отримав 6 років в'язниці
Про це інформує прес-служба Генеральної прокуратури.
Згідно з повідомленням, шахрая засуджено до 6 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
У прес-службі відзначили, що зловмисника затримали в листопаді 2016 року під час спецоперації при отриманні першої частини "винагороди" в розмірі 1 млн доларів США за підозрою в скоєнні кримінального злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене в особливо великих розмірах)
"Зазначений громадянин, реалізуючи шахрайську схему, використовуючи і прикриваючись ім'ям керівника САП Назара Холодницького, обіцяв припинення співробітниками Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, а також детективами Національного антикорупційного бюро України кримінального переслідування стосовно народного депутата України Олександра Онищенка", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, Онищенко втік з України і перебуває в розшуку, хоча Інтерпол відмовився оголошувати його в міжнародний розшук. 5 липня 2016 року, коли нардеп уже перебував за кордоном, Верховна Рада дала згоду на притягнення його до кримінальної відповідальності, затримання і арешт.
Онищенко створив злочинну організацію, учасники якої в період з січня 2013 року по червень 2016 року незаконно заробили понад 1,6 млрд грн на реалізацію природного газу. В результаті таких дій ПАТ "Укргазвидобування" (100% акцій належать державній НАК "Нафтогаз України") було завдано збитків в сумі понад 740 млн грн.
У "газовій схемі" замішані кілька десятків людей. Керівниками злочинного угруповання, крім самого депутата, вважаються його мати Інеса Кадирова і бізнесмен Валерій Пісний.
21 травня Олександр Онищенко повідомив про готовність повернутися в Україну, щоб брати участь в судовому процесі.
Нагадаємо, що Онищенко має намір балотуватися в Раду по мажоритарці.
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