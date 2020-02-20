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ЗМІ поширюють інформацію про 5 випадків коронавірусу в Україні: МОЗ спростовує

"Інформація про 5 підтверджених випадків коронавірусу COVID-19 в Україні не відповідає дійсності"
Центр громадського здоров'я України спростував інформацію щодо того, що в Україні зареєстровано 5 випадків коронавірусу, яку поширюють деякі ЗМІ.
ЗМІ поширюють інформацію про 5 випадків коронавірусу в Україні: МОЗ спростовує Фото: moz.gov.ua

«Інформація про 5 підтверджених випадків коронавірусу COVID-19 в Україні не відповідає дійсності. Закликаємо ЗМІ не поширювати цю інформацію та повідомити пресслужбу МОЗ України про відправника цієї інформації у разі отримання листа», — йдеться у повідомленні,передає "Громадське".

Нагадаємо, що Всесвітня організація охорони здоров'я вважає, що новий коронавірус менш небезпечний, аніж його попередники SARS і MERS.

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20 02 2020 14:40
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