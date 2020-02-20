CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЦентр громадського здоров'я України спростував інформацію щодо того, що в Україні зареєстровано 5 випадків коронавірусу, яку поширюють деякі ЗМІ.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
ЗМІ поширюють інформацію про 5 випадків коронавірусу в Україні: МОЗ спростовує
"Інформація про 5 підтверджених випадків коронавірусу COVID-19 в Україні не відповідає дійсності"
Фото: moz.gov.ua
«Інформація про 5 підтверджених випадків коронавірусу COVID-19 в Україні не відповідає дійсності. Закликаємо ЗМІ не поширювати цю інформацію та повідомити пресслужбу МОЗ України про відправника цієї інформації у разі отримання листа», — йдеться у повідомленні,передає "Громадське".
Нагадаємо, що Всесвітня організація охорони здоров'я вважає, що новий коронавірус менш небезпечний, аніж його попередники SARS і MERS.
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