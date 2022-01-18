ЗМІ пишуть, що Захід вирішив не від'єднувати Росію від системи SWIFT. У чому причина?
Про це повідомила німецька газета Handelsblatt із посиланням на джерела в уряді, зазначає "Громадське".
Виключення Росії з системи Swift, мовляв, є "занадто ризикованим" для учасників переговорів. Цей крок може призвести до дестабілізації фінансових ринків та сприяти розвитку альтернативної платіжної інфраструктури, у якій більше не домінуватиме Захід, пише газета.
Переговори між ЄС та США наразі зосереджені на запровадженні санкцій проти найбільших російських банків. Втім, Німеччина наполягає на винятках - щоб і надалі можна було оплачувати імпорт газу та нафти з Росії.
Що передувало?
У 2015 році ЄС і США вирішили не відключати Росію від SWIFT, оскільки це могло занадто сильно вплинути на їхні власні економіки. Проте у грудні 2018 року спеціальний представник США з питань України Курт Волкер заявляв, що у США не виключають можливість санкції проти РФ у вигляді від'єднання Росії від системи SWIFT.
У березні 2019 року стало відомо, що низка найбільших банків Росії тестують механізм ухилення від ймовірних санкцій, зокрема відключення від SWIFT. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у грудні 2021 року в інтерв'ю CNBC підтвердив, що Захід розглядає можливість відключення Росії від SWIFT у разі нової агресії.
CNN та AFP також писали, що США готують нові санкції проти Росії, щоб стримати її від нового військового нападу на Україну. Зокрема, як зазначалося в повідомленні, могло йтися і про відключення РФ від платіжної системи SWIFT.
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