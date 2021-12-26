CУСПІЛЬСТВО НОВИНИМаркетплейс Rozetka планує придбати банк, компанія вела переговори про покупку Ідея Банку у польського Getin Holding.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
ЗМІ: Rozetka планує придбати банк
Окрім ПУМБ та Rozetka, банком предметно цікавився грузинський TBC Bank, який останніми місяцями шукає варіанти виходу на український ринок
Фото: з вільного доступу
Про це пише Forbes.
Проте, конкуренцію за Ідея Банк виграв ПУМБ Ріната Ахметова, заплативши польським власникам близько 50 млн дол. За словами джерела, Rozetka була у "шорт-листі" з трьох потенційних покупців.
Окрім ПУМБ та Rozetka, банком предметно цікавився грузинський TBC Bank, який останніми місяцями шукає варіанти виходу на український ринок.
Як повідомляє видання, співзасновник Rozetka Владислав Чечьоткін не прокоментував інформацію про покупку банку. У прес-службі також утрималися від коментарів.
Нагадуємо:
Первинна публічна пропозиція акцій є одним із можливих шляхів розвитку провідного українського онлайн маркетплейсу Rozetka й підготовка до нього ведеться.
Rozetka заснована у 2005 році в Києві Владиславом та Іриною Чечоткіними як онлайн-магазин електроніки та побутової техніки.
У наступні роки компанія трансформувалася у мультикатегорійний онлайн-маркетплейс.
Цього року Rozetka повідомила про вихід на ринок Узбекистану, а минулого – Молдови.
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26 12 2021 16:42 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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