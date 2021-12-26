ЗМІ: Rozetka планує придбати банк

Окрім ПУМБ та Rozetka, банком предметно цікавився грузинський TBC Bank, який останніми місяцями шукає варіанти виходу на український ринок

Маркетплейс Rozetka планує придбати банк, компанія вела переговори про покупку Ідея Банку у польського Getin Holding.

Проте, конкуренцію за Ідея Банк виграв ПУМБ Ріната Ахметова, заплативши польським власникам близько 50 млн дол. За словами джерела, Rozetka була у "шорт-листі" з трьох потенційних покупців.

Окрім ПУМБ та Rozetka, банком предметно цікавився грузинський TBC Bank, який останніми місяцями шукає варіанти виходу на український ринок.

Як повідомляє видання, співзасновник Rozetka Владислав Чечьоткін не прокоментував інформацію про покупку банку. У прес-службі також утрималися від коментарів.

Нагадуємо:

Первинна публічна пропозиція акцій є одним із можливих шляхів розвитку провідного українського онлайн маркетплейсу Rozetka й підготовка до нього ведеться.

Rozetka заснована у 2005 році в Києві Владиславом та Іриною Чечоткіними як онлайн-магазин електроніки та побутової техніки.

У наступні роки компанія трансформувалася у мультикатегорійний онлайн-маркетплейс.

Цього року Rozetka повідомила про вихід на ринок Узбекистану, а минулого – Молдови.