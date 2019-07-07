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ЗМІ знайшли відео, на якому захоплений СБУ бойовик каже, що ховав "Бук" на Донбасі, - ВІДЕО

За словами бойовика, його підлеглий із "зушки" - зенітної установки - збив один український штурмовик, а інший Су-25 збив MH17
Журналісти знайшли на відео 2015 року вивезеного СБУ в Київ бойовика Володимира Цемаха, де він говорить, що ховав зенітну установку "Бук" на Донбасі. Саме з "Буку", за даними міжнародного слідства, збили "боїнг" рейсу MH17 в липні 2014 року.
ЗМІ знайшли відео, на якому захоплений СБУ бойовик каже, що ховав "Бук" на Донбасі, - ВІДЕО Володимир Цемах

Відповідне інтерв’ю знайшли журналісти видання "Настоящее время", інформує "Громадське".

Йдеться про відео з ютуб-каналу одного з відділень російської партії "Родина". Цемах, який був командиром протиповітряної оборони бойовиків в місті Сніжне, розповідає популярну на той час версію російської пропаганди про те, що малайзійський "боїнг" збив український штурмовик Су-25.

За словами бойовика, його підлеглий із "зушки" - зенітної установки - збив один український штурмовик, а інший Су-25 збив MH17.

Також Цемах розповідає, що витягав "якогось" пацана і "щось" ховав.

"Одне слово в цій цитаті автори відео запікали, але якщо читати по губах, то можна припустити, що ним могло бути слово "Бук", - зазначають журналісти.

Нагадаємо, що США вітають оголошення міжнародної слідчої групи щодо MH17 і закликають Росію покарати винних.

Зазначимо, що Гіркіну і ще трьом бойовикам "ДНР" пред'явлені підозри у зв'язку з катастрофою MH17.

Додамо, що уряд Малайзії вимагає переконливих доказів того, що Росія несе відповідальність за катастрофу рейсу MH17 Malaysia Airlines в 2014 році, який збили над Донеччиною.

Малайзія згодна зі звітом про розслідування в Нідерландах, але тільки до того моменту, де вказано, що літак було збито ракетою, виготовленою в Росії, але "це не означає, що ракета була запущена Росією", заявив прем'єр-міністр країни Махатхіра Мохамада, повідомляє місцева газета Malay Mail.

Нагадаємо, міжнародна слідча група офіційно звинуватила російських військовослужбовців у катастрофі літака Malaysia Airlines, збитого у Донецькій області 17 липня 2014 року.

Міжнародна слідча група прийшла до висновку, що комплекс "Бук", з якого збили малайзійський "Боїнг" під Донецьком, належав російській 53-й зенітній ракетній бригаді ППО, що базується у Курську.

Малайзійський Boeing, на борту якого перебували 298 осіб, був збитий над Донбасом 17 липня 2014 року. Усі пасажири і члени екіпажу загинули.

У 2016 році міжнародна слідча група опублікувала попередні результати розслідування. Згідно з ними, літак був збитий з землі з установки "Бук" з території, підконтрольної сепаратистам. Привезли його в Україну з Росії, заявили слідчі. 

Напередодні адвокат полковника ЗСУ Івана Без'язикова, підозрюваного у держзраді заявив, що полковник не причетний до збиття боїнгу "Малайзійських авіаліній" рейсу МН17 на Донбасі у липні 2014 року.

Раніше нідерландський телеканал Nieuwsuur повідомив, що Без’язиков є серед чотирьох підозрюваних у справі про збиття МН17, імена яких 19 червня оприлюднить Міжнародна слідча група (JIT).

 
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07 07 2019 10:55
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