Зміна адміністрування роздрібного акцизу на сигарети дозволить залучити до місцевих бюджетів 2 млрд грн
"За найскромнішими оцінками, зміна моделі адміністрування роздрібного акцизу збільшить надходження в перший рік на 2-2,5 млрд грн плюс 700 млн ПДВ. Це ті цифри надходжень місцевих і державного бюджетів, заради яких уже варто припинити дискусії і спробувати зробити наступний крок", - зазначив Олександр Яворський, директор департаменту конкурентоспроможності бізнесу Федерації роботодавців України, передає LB.ua.
За його словами, ринок тютюнових виробів специфічний і має суттєвий вплив на доходи бюджетів усіх рівнів. Тому зміну моделі адміністрування роздрібного акцизу треба розглядати в комплексі з посиленням вимог до оптовиків.
Нагадаємо, що компанія JTI Україна подала заяву до Державної фіскальної служби щодо повернення сплаченого акцизного податку на 350 мільйонів гривень у зв'язку з підтримкою парламентом законопректу №1049.
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