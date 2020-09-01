Зміна адміністрування роздрібного акцизу на сигарети дозволить залучити до місцевих бюджетів 2 млрд грн Сплату акцизу пропонують перенести з роздрібного продавця на оптового

83,7% доходів у структурі доходів місцевих бюджетів - це той ресурс, який фактично залежить від рішень органів державної влади. Тому місцеві громади насамперед зацікавлені в зростанні частки власних доходів. Роздрібний акциз для них - один із таких джерел сьогодні. Зміни стосуються перенесення зобов'язання сплати роздрібного акцизу з продажу цигарок з роздрібного на оптового торговця.

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"За найскромнішими оцінками, зміна моделі адміністрування роздрібного акцизу збільшить надходження в перший рік на 2-2,5 млрд грн плюс 700 млн ПДВ. Це ті цифри надходжень місцевих і державного бюджетів, заради яких уже варто припинити дискусії і спробувати зробити наступний крок", - зазначив Олександр Яворський, директор департаменту конкурентоспроможності бізнесу Федерації роботодавців України, передає LB.ua. За його словами, ринок тютюнових виробів специфічний і має суттєвий вплив на доходи бюджетів усіх рівнів. Тому зміну моделі адміністрування роздрібного акцизу треба розглядати в комплексі з посиленням вимог до оптовиків. Нагадаємо, що компанія JTI Україна подала заяву до Державної фіскальної служби щодо повернення сплаченого акцизного податку на 350 мільйонів гривень у зв'язку з підтримкою парламентом законопректу №1049.

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