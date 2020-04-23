ЗНО 2020 в умовах карантину: соціальна дистанція та маски. Онлайн формат - неможливий

Формат і процедура проведення ЗНО у 2020 році не зміняться

Міністерство освіти та науки, спільно з Українським центром оцінювання якості освіти, підготували пояснення, щодо того як буде проходити зовнішнє незалежне оцінювання у 2020 році.

Такі рекомендації заступник в.о. міністра освіти Єгор Стадний оприлюднив на своїй офіційні сторінці у Facebook, яким буде ЗНО 2020 в умовах карантину, пише "Українська правда. Життя".

"Цей вірус, як і багато інших, буде жити серед нас не найближчі пару місяців, а допоки не буде достатнього колективного імунітету.

Або ми будемо відкриватись та закриватись на карантини вічно, або знайдемо ефективні способи швидкої локалізації та розірвання ланцюжків поширення.

Я вірю в друге", - йдеться у повідомлені

Питання-відповіді щодо ЗНО