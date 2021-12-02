Знято обмеження на рух вантажівок у десяти областях, у Волинській і Львівській іще діють - "Укравтодор"

Державне агентство автомобільних доріг України ("Укравтодор") зняло обмеження в русі великогабаритних транспортних засобів у Закарпатській, Тернопільській, Івано-Франківській, Рівненській, Житомирській, Черкаській, Полтавській, Чернігівській, Вінницькій та Київській областях.

Як повідомляється на сторінці "Укравтодору" у Facebook, станом на 6:00 12 лютого залишаються в силі обмеження руху для вантажівок на дорогах у Волинській та Львівській областях, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

У Волинській області, зокрема, обмеження діють на Т-18-02 /М-07/ - Маюничі - Велика Осниця - Красноволя - Колки - /Р-14/ - Копилля - Рожище - Торчин - Шклинь - /Н-17/, км 107+000 - 130+000 (на ділянці смт. Торчин - с. Шклинь); Т-03-02 Піща - Шацьк - Любомль - Володимир-Волинський - Павлівка - Горохів - Берестечко - Козин - /М-06/, на ділянці Володимир-Волинський - Паслівка. Т-03-05 /Т-03-02/ - Шацьк - Вілиця - Прип'ять - Любохини - /Т-03-08/, на ділянці с. Павлівка - смт. Локачі. Т-03-03 Луцьк - Радомишль - Демидівка - Дубно.

У Львівській області з 3:20 п'ятниці введено обмеження руху для великогабаритного транспорту на дорогах: М-06 Київ - Чоп, км 500 - км 567, М-09 Тернопіль - Львів - Рава-Руська, км 59 - км 113.

"Укравтодор" також зазначає, що з початку циклону найбільше снігу випало у Львівській (до 90 см), Волинській, Тернопільській, Хмельницькій, Рівненській, Житомирській, Вінницькій, Київській, Чернігівській, Сумській областях (15-20 см). Дощ - у Дніпропетровській, Донецькій, Луганській, Полтавській та Харківській областях за температури 0+9°С. Стан покриття на автодорогах державного значення в областях, де останню добу випадав сніг, місцями засніжений, в інших областях - мокрий. На всіх перевальних ділянках доріг невеликий сніг.

Для забезпечення проїзду дорогами державного значення працюють 1 618 одиниць техніки (у черговому режимі 493 одиниці) і 1 957 співробітників.

Нагадаємо, що рух вантажівок у західному регіоні обмежено через негоду, Київ закрито для великогабаритного транспорту