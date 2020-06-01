Золото подорожчало до максимуму з 2013 року, ціна паладію сягнула історичного піку

Згідно з прогнозом аналітиків Goldman Sachs Group Inc., в умовах поточної кризи золото може опинитися у більш виграшному становищі, ніж нафта

Ціна золота на спотовому ринку в Лондоні піднялася під час торгів у понеділок на 2,3%, до $1588,13 за унцію - максимуму з квітня 2013 року - і на 13:10 за Києвом становила $1577,83 за унцію. Ціна паладію на спотовому ринку досягла рекордних $2027,91 за унцію.

Ціна золота підскочила до максимального рівня більш ніж за шість років на тлі збільшення попиту на активи "тихої гавані" в умовах зростання напруження на Близькому Сході, тоді як паладій оновив історичний максимум, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Ціна золота на спотовому ринку в Лондоні піднялася під час торгів у понеділок на 2,3%, до $1588,13 за унцію - максимуму з квітня 2013 року - і на 13:10 за Києвом становила $1577,83 за унцію. Ціна паладію на спотовому ринку досягла рекордних $2027,91 за унцію.

Напруження у відносинах США та Ірану різко посилилося наприкінці минулого тижня, коли стало відомо про загибель іранського генерала Касема Сулеймані внаслідок спецоперації, проведеної військовими силами США. Пентагон повідомив, що атака, під час якої загинув Сулеймані, що був командувачем підрозділу "Кудс" іранського Корпусу вартових Ісламської революції, була схвалена президентом США Дональдом Трампом.

Минулими вихідними Іран та США обмінялися погрозами, і в неділю Трамп пригрозив Тегерану "непропорційними" заходами у відповідь, якщо він здійснить атаки проти американських об'єктів. Трамп також пообіцяв "небувалі санкції" Іраку, парламент якого в неділю ухвалив резолюцію, що вимагає від уряду вжиття заходів для виведення іноземних військ з іракської території.

Згідно з прогнозом аналітиків Goldman Sachs Group Inc., в умовах поточної кризи золото може опинитися у більш виграшному становищі, ніж нафта, пише агентство Bloomberg. Його ціна може сягнути $1600 за унцію, якщо напруження у відносинах США та Ірану посилиться ще більше, прогнозують аналітики UBS Group AG і ABN Amro Bank AV.

Підвищений інтерес інвесторів до активів "тихої гавані" також сприяє зростанню цін на паладій. Підтримує котирування і подальший дефіцит дорогоцінного металу у світі через посилення стандартів для автомобілів щодо викидів в атмосферу. Нині попит на паладій перевищує пропозицію, і в довгостроковій перспективі метал надалі зростатиме в ціні, зазначає аналітик брокерської компанії Pepperstone Ltd. Шон Маклін.

Срібло і платина також дорожчають. Ціна срібла на спотовому ринку під час торгів у понеділок піднімалася до $18,5081 за унцію - максимуму з 25 вересня.

Нагадаємо, що ціна бареля нафти Brent вперше за пів року перевищила $70 на тлі загострення на Близькому Сході.