"Золотого ведмедя" 72-го Берлінале отримала іспанська картина "Алькаррас"

"Срібного ведмедя" 72-го Берлінале за найкращий сценарій отримала Лайла Штілер за фільм "Рабіє Курназ проти Джорджа Буша-молодшого" режисера Андреаса Дрезена

Найкращим фільмом 72-го Берлінале стала картина "Алькаррас" іспанського режисера Карли Симон, церемонія оголошення нагород відбулась у середу.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Фільм-переможець розповідає про історію сім'ї фермерів, які протягом 80 років вирощували персики у невеликому селі Алькаррас у Каталонії. Їхнє життя змінюється, коли власник землі, на якому стоїть їхній маєток, помирає, а його спадкоємець вирішує продати все з молотка. Персикові дерева планують вирубати, а на їхньому місці встановити сонячні панелі. Велика сім'я збирається разом, щоб востаннє зібрати врожай персиків і попрощатися із землею, яка виростила не одне їхнє покоління.

Гран-прі журі 72 Берлінале отримала картина "Фільм романіста" південнокорейського режисера Хон Сан Су. Головна героїня картини - письменниця, яка переживає творчу кризу. Зустрівшись з відомою актрисою, у якої теж настали не найкращі часи, вона вирішує зняти фільм.

"Срібного ведмедя" 72-го Берлінале за найкращий сценарій отримала Лайла Штілер за фільм "Рабіє Курназ проти Джорджа Буша-молодшого" режисера Андреаса Дрезена. Крім того, актриса Мельтем Каптан, яка виконала головну роль у фільмі, також стала володаркою "Срібного ведмедя" як найкраща актриса.

Нагороду за найкращу режисуру здобула французький сценарист та кінорежисер Клер Дені за фільм "По обидва боки леза".

"Срібний ведмідь" за кращу роль другого плану дістався акторці Лаура Базукі режисера Камілі Андіні, яка зіграла у фільмі "Nana" ("До, зараз і потім").

Картина "Шматочок неба" режисера Майкла Коха відзначена Спеціальним згадуванням журі.

Цього року організатори вирішили провести Берлінале у очному форматі з урахуванням усіх коронавірусних обмежень.

До основного конкурсу фестивалю увійшли 18 картин із 15 країн. Серед стрічок, відібраних на фестиваль, роботи з Франції, Німеччини, Іспанії, Італії, США, Індонезії, Південної Кореї, Китаю, Канади. Більшість режисерів, картини яких потрапили до основного конкурсу, раніше брали участь у Берлінале.

Берлінський кінофестиваль вважається одним із найпрестижніших світових кінооглядів поряд із Каннами та Венецією, що проводиться з 1951 року. Головний приз кінофестивалю - "Золотий ведмідь".

Минулого року 71-й Міжнародний Берлінський кінофестиваль через пандемію коронавірусу проходив у два етапи та відкрився 1 березня в онлайн-форматі. Відкриті покази для глядачів проходили з 9 до 20 червня, як у звичайних кінотеатрах, так і в кінотеатрах просто неба.

Нагадаємо, що "Золотого ведмедя" 71-го Берлінале здобула картина румунського режисера Раду Жуде