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Зонд "Хаябуса-2" скинув маркер на поверхню Рюгу для підготовки до посадки

"Зонд скинув маркер з висоти приблизно 10 метрів у четвер за японським часом"
Японський космічний зонд "Хаябуса-2" скинув орієнтовний маркер на астероїд Рюгу з метою підготовки до посадки в штучний кратер або поблизу від нього.
Зонд "Хаябуса-2" скинув маркер на поверхню Рюгу для підготовки до посадки Фото: Укрінформ

"Зонд скинув маркер з висоти приблизно 10 метрів у четвер за японським часом", -  повідомляє NHK.

Під час спуску а напрямку до астероїда зонд "Хаябуса-2" робив знімки його рельєфу, в тому числі кратера, який був штучно створений у квітні в результаті скидання металевого предмета на поверхню.

Дослідники JAXA хочуть з'ясувати, чи зможе зонд "Хаябуса-2" здійснити посадку в кратер 10-метрової ширини або поруч з ним для збору зразків підземного ґрунту, що утворилися в результаті впливу на поверхню.

Дослідники планують проаналізувати знімки для підтвердження місця розташування маркера, а також особливостей рельєфу в кратері і поблизу нього. Вони планують з'ясувати до середини червня можливість посадки зонда.

Відзначається, що часовий ліміт для посадки - початок липня, оскільки астероїд буде наближатися до Сонця і температура його поверхні, як вважають, буде підвищуватися.

Нагадаємо, що безпілотний Blue Moon буде оснащений ракетним двигуном BE-7. Апарат має доставити на супутник Землі наукове приладдя, супутники та всюдиходи.

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30 05 2019 21:18
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