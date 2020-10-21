Зорепад Оріоніди: вночі можна буде побачити метеори з комети Галлея
Як передає "Укрінформ", про це повідомляє Space.com.
Зазначається, що яскраві смуги на небі, які жителі Північної півкулі зможуть спостерігати до початку листопада, є шматочками комети Галлея. Її не видно з Землі, проте вона залишає за собою слід в Сонячній системі. І щороку в середині жовтня наша планета проходить через це поле. Пізніше, в травні, Земля проходить через іншу частину цього ж поля, що приводить до метеорного потоку Акваріди.
Як зазначають астрономи, є два способи побачити метеори - знайти місце, де можна поспостерігати за небом хоча б годину, або ж подивитися в сторону частини неба, яка трохи вище, ніж сузір'я Оріона. Водночас потрібно знайти місце з невеликим світловим забрудненням.
"Мобільні додатки відмінно підходять для пошуку сузір'їв, але не дивіться на екран телефону під час метеоритного дощу. Людському оку потрібен час, щоб пристосуватися до нічного неба, і яскраве світло може порушити тренування очей, необхідне для виявлення більш тьмяних метеорів", - радять астрономи.
За словами керівника Управління з навколишнього середовища метеороідов NASA Білла Кука, спостерігачі можуть побачити близько 10-20 метеорів на годину.
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