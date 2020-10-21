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Зорепад Оріоніди: вночі можна буде побачити метеори з комети Галлея

Яскраві смуги на небі, які жителі Північної півкулі зможуть спостерігати до початку листопада
Метеорний потік Оріоніди досягне піку проти ночі 22 жовтня, водночас місяць буде вельми тьмяним, щоб можна було побачити падіння зірок.
Зорепад Оріоніди: вночі можна буде побачити метеори з комети Галлея Фото: google.com

Як передає "Укрінформ", про це повідомляє Space.com.

Зазначається, що яскраві смуги на небі, які жителі Північної півкулі зможуть спостерігати до початку листопада, є шматочками комети Галлея. Її не видно з Землі, проте вона залишає за собою слід в Сонячній системі. І щороку в середині жовтня наша планета проходить через це поле. Пізніше, в травні, Земля проходить через іншу частину цього ж поля, що приводить до метеорного потоку Акваріди.

Як зазначають астрономи, є два способи побачити метеори - знайти місце, де можна поспостерігати за небом хоча б годину, або ж подивитися в сторону частини неба, яка трохи вище, ніж сузір'я Оріона. Водночас потрібно знайти місце з невеликим світловим забрудненням.

"Мобільні додатки відмінно підходять для пошуку сузір'їв, але не дивіться на екран телефону під час метеоритного дощу. Людському оку потрібен час, щоб пристосуватися до нічного неба, і яскраве світло може порушити тренування очей, необхідне для виявлення більш тьмяних метеорів", - радять астрономи.

За словами керівника Управління з навколишнього середовища метеороідов NASA Білла Кука, спостерігачі можуть побачити близько 10-20 метеорів на годину.

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21 10 2020 13:15
ТЕГИ: космос, зорі
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