Зростання економіки США торік стало рекордним із 1984 року

У 2020 році ВВП США знизився на 3,4%, що стало найбільшим падінням за 74 роки

Економіка США у 2021 році, за попередніми даними, показала рекордне зростання з 1984 року після того, як уряд витратив трильйони доларів (6 трлн дол) на допомогу в зв’язку з COVID-19.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на дані Бюро економічного аналізу Міністерства торгівлі США.

Так, ВВП США торік виріс на 5,7% - це максимальне зростання з 1984 року.

"У 2020 році ВВП США знизився на 3,4%, що стало найбільшим падінням за 74 роки", - нагадує агентство.

Зазначається, що економічному зростанню сприяло збільшення витрат на товари та послуги особистого споживання, а також зростання експорту та приватних інвестицій.

Як свідчать дані Бюро, американська економіка різко зросла в четвертому кварталі (+6,9% після +2,3% у липні - вересні).

При цьому, споживчі витрати, на які припадає понад дві третини ВВП, у жовтні - листопаді зросли на 3,3% після зростання на 2% у третьому кварталі. Цей показник виріс за рахунок стрибка споживчих витрат у жовтні, але після того, як у країні почав поширюватися "омікрон", зростання сповільнилося.

Reuters додає, що зростання споживчих витрат стримувало нестача автомобілів та інших товарів на тлі проблем виробництва через глобальний дефіцит напівпровідників.

Також факторами, які стримували зростання споживчих витрат наприкінці четвертого кварталу, стали зниження купівельної спроможності домогосподарств та інфляція, які виявилися набагато вищими за цільовий показник ФРС 2%.

У грудні інфляція в США в річному вимірі досягла 7% - рекордного рівня майже за 40 років (з 1982 року).